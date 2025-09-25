'दिक्कत हो सकती है...' Sunjay Kapoor संपत्ति विवाद केस में कोर्ट का बयान, प्रिया ने की थी गोपनीय रखने की मांग

दिवंगत संजय कपूर (Sunjay Kapoor) की 30 हजार करोड़ की संपत्ति का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। उनकी एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बच्चों और वर्तमान पत्नी प्रिया सचदेवा के बीच संपत्ति को लेकर विवाद है। करिश्मा के बच्चों समायरा और कियान ने प्रिया सचदेवा और संजय कपूर की मां पर वसीयत छुपाने का आरोप लगाया है।

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिवंगत संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी के मामले को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। संजय कपूर के अचानक हुए निधन के बाद से उनकी संपत्ति पर एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बच्चों और वर्तमान पत्नी प्रिया सचदेवा के बीच विवाद छिड़ा हुआ है।

दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है मामला करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान ने प्रिया सचदेवा और संजय कपूर की मां पर वसीयत को छुपाने और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है जिसमें कोर्ट ने प्रिया कपूर से संजय कपूर की सभी संपत्तियों का हिसाब मांगा था। हालांकि प्रिया ने मांग की कि वो संपत्तियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करेंगी लेकिन कोर्ट ने इसे नकार दिया।

कब होगी इस मामले की अगली सुनवाई जस्टिस ज्योति सिंह ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा, सीलबंद लिफाफे में पेपर्स देना दिक्कत देने वाला हो सकता है। करिश्मा कपूर के बच्चों को इसका अधिकार है कि वो संपत्तियों की जानकारी प्राप्त करें। अगर आप इसे कॉन्फिडेंसियली बाउंड करेंगे तो इसे वेरिफाई करना मुश्किल होगा। मामले की सुनावाई शुक्रवार 26 सितंबर को फिर से होनी है।