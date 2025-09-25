Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    'दिक्कत हो सकती है...' Sunjay Kapoor संपत्ति विवाद केस में कोर्ट का बयान, प्रिया ने की थी गोपनीय रखने की मांग

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 25 Sep 2025 04:23 PM (IST)

    दिवंगत संजय कपूर (Sunjay Kapoor) की 30 हजार करोड़ की संपत्ति का मामला दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है। उनकी एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बच्चों और वर्तमान पत्नी प्रिया सचदेवा के बीच संपत्ति को लेकर विवाद है। करिश्मा के बच्चों समायरा और कियान ने प्रिया सचदेवा और संजय कपूर की मां पर वसीयत छुपाने का आरोप लगाया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    कोर्ट ने संजय कपूर के केस में की सुनवाई (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दिवंगत संजय कपूर की 30 हजार करोड़ की प्रॉपर्टी के मामले को लेकर कोर्ट में केस चल रहा है। संजय कपूर के अचानक हुए निधन के बाद से उनकी संपत्ति पर एक्स वाइफ करिश्मा कपूर के बच्चों और वर्तमान पत्नी प्रिया सचदेवा के बीच विवाद छिड़ा हुआ है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    दिल्ली हाईकोर्ट में चल रहा है मामला 

    करिश्मा कपूर के बच्चों समायरा और कियान ने प्रिया सचदेवा और संजय कपूर की मां पर वसीयत को छुपाने और धोखाधड़ी का केस दर्ज कराया है। इस मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई चल रही है जिसमें कोर्ट ने प्रिया कपूर से संजय कपूर की सभी संपत्तियों का हिसाब मांगा था। हालांकि प्रिया ने मांग की कि वो संपत्तियों की सूची सीलबंद लिफाफे में दाखिल करेंगी लेकिन कोर्ट ने इसे नकार दिया।

    यह भी पढ़ें- इस शर्त पर Karisma Kapoor के बच्चों के साथ Sunjay Kapur की प्रॉपर्टी की जानकारी शेयर करेंगी तीसरी पत्नी

    सीलबंद लिफाफे में रखने की मांग की

    सुनवाई के दौरान प्रिया कपूर के वकील ने मांग रखी कि उन्हें वसीयत को सीलबंद लिफाफे में दाखिल करने की अनुमति दी जाए ताकि यह जानकारी आम जनता और मीडिया तक न पहुंचे। हालांकि कोर्ट ने उनकी दलील को नकारते हुए कहा कि किसी भी मुकदमे में जब आप लिखित जवाब दाखिल करते हैं तो दूसरी ओर को प्रतिवाद दाखिल करने के लिए यह जानकारी चाहिए। ऐसे में सीलबंद लिफाफे में ऐसी जानकारी देने का क्या लाभ।

    कब होगी इस मामले की अगली सुनवाई

    जस्टिस ज्योति सिंह ने इस पर सुनवाई करते हुए कहा, सीलबंद लिफाफे में पेपर्स देना दिक्कत देने वाला हो सकता है। करिश्मा कपूर के बच्चों को इसका अधिकार है कि वो संपत्तियों की जानकारी प्राप्त करें। अगर आप इसे कॉन्फिडेंसियली बाउंड करेंगे तो इसे वेरिफाई करना मुश्किल होगा। मामले की सुनावाई शुक्रवार 26 सितंबर को फिर से होनी है।

    प्रिया सचदेवा ने क्या रखी थी शर्त

    बता दें कि प्रिया सचदेवा ने इस मामले में करिश्मा के बच्चों से ये भी मांग की थी कि वो संपत्ति का खुलासा तभी करेंगी जब करिश्मा नॉन- डिस्क्लोजर एग्रीमेंट साइन करेंगी। अपने आवेदन में, प्रिया कपूर ने कहा कि करिश्मा कपूर के बच्चों और सास रानी कपूर को 'साइबर सुरक्षा' और अन्य सुरक्षा मुद्दों के हित में एक नॉन- डिस्क्लोजर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करना चाहिए। आपको बता दें कि संजय कपूर ने तीन शादियां की थीं। करिश्मा उनकी दूसरी पत्नी थीं जिनसे उन्हें दो बच्चे कियान और समायरा हैं। प्रिया कपूर से उन्हें एक बेटा है।

    यह भी पढ़ें- 'जब मैं प्रेग्नेंट थी तभी...' Karisma Kapoor के एक्‍स हसबैंड संजय कपूर की पत्‍नी ने बताया अपनी पहली शादी का सच