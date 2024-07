अक्षय कुमार के साथ Housefull 5 में कॉमेडी का तड़का लगाएगा ये सुपरस्टार, साजिद नाडियाडवाला ने कन्फर्म की एंट्री

सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर साजिद नाडियाडवाला ने लिखा, '#NGEFamily को ये घोषणा करते हुए खुशी महसूस हो रही है कि संजय दत्त, हाउसफुल 5 की फैमिली को ज्वाइन कर रहे हैं। पागलपंती से भरी इस अगली जर्नी पर काम करने के लिए उत्साहित हूं।'

#NGEFamily is thrilled to announce @duttsanjay is joining the #Housefull5 family! ♥️ Looking forward to another exciting journey filled with madness 🔥 #SajidNadiadwala’s #Housefull5

Directed by @Tarunmansukhani

@akshaykumar @Riteishd @juniorbachchan @WardaNadiadwala pic.twitter.com/tbuuUgtnTe