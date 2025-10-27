Language
    आर्थिक तंगी झेल रही बॉलीवुड की ये मशहूर एक्ट्रेस, कहा- 'प्लीज मेरी मदद करो'!

    By Ankit Tomar Edited By: Ankit Tomar
    Updated: Mon, 27 Oct 2025 09:39 AM (IST)

    कम फॉलोअर्स के चलते नहीं मिल रहा एक्ट्रेस को काम

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड और टीवी जगत से अक्सर सितारों के पास काम ना होने की खबरें आती रहती हैं। एंटरटेनमेंट जगत में कब कौन राजा से रंक और रंक से राजा बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाल ही में एक जानी मानी एक्ट्रेस ने काम ना होने के चलते अपनी नाराजगी जाहिर की है। नाराजगी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया की वजह से जाहिर की तो वहीं साथ ही साथ सभी से निवेदन किया कि उन्हें काम दिया जाए। ये वो एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने विवेक ओबेरॉय समेत कई स्टार्स के साथ काम किया है। टीवी की दुनिया में भी कई शोज में ये काम कर चुकी हैं और इन एक्ट्रेस का नाम है संध्या मृदुल। आइए जानते हैं कि आखिर संध्या मृदुल (Sandhya Mridul) ने क्या कहा है।

    काम मांग रही हैं संध्या मृदुल
    'पेज 3' और 'हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड' जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में संध्या ने कहा है कि कैसे वो इस वक्त मुश्किल दौर का सामना कर रही हैं। उनके पास नाम काम है और ना ही पैसे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आजकल लोग सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं। संध्या मृदुल ने इंडस्ट्री के फॉलोअर्स को लेकर दीवानगी के बारे में बात करते हुए कहा कि, 'एक नया सिचुएशन है भाई कि अगर फॉलोअर्स नहीं होंगे तो काम नहीं मिलेगा। भाई अगर काम नहीं मिलेगा, तो आदमी फेमस कैसे होगा? अगर फेमस नहीं होगा तो फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे? फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे तो फेमस कैसे होगा तो काम कैसे मिलेगा, समझ रहे हैं ना आप। बड़ी असमंजस वाली बात है ये।'

    फॉलोअर्स के चलते आर्थिक तंगी झेल रहीं संध्या
    संध्या यहीं नहीं रुकीं, उन्होंने यह भी बताया कि, उनके पास पहले से जो काम था, वो भी अब उनके पास नहीं है, क्योंकि उनके ज्यादा फॉलोअर्स नहीं हैं। संध्या ने कहा कि, उनकी मैनेजर उन्हें कहती हैं कि आप अमीर दिख रही हो। संध्या के मुताहबिक, 'मेरी मैनेजर ऊपर से कह रही हैं कि, मैम वो काम आपके हाथ से निकल गया क्योंकि एक तो आपके फॉलोअर्स कम थे और आपका लुक ना अमीरों वाला है और ना आप वैसी दिखती हैं। भाई मेरा लुक रिच है, मैं नहीं... क्योंकि काम नहीं दोगे, फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे, फेमस नहीं होंगे, फेमस नहीं होगा तो काम नहीं मिलेगा तो पैसा नहीं मिलेगा फिर तो मेरी लुक ही रिच (अमीर) रहेगी फिर मैं नहीं। सभी से विनती है मेरी मदद करें।'

    अब सोशल मीडिया पर अक्सर स्टार्स अपनी मालीहालत को बयां करते हैं। नीना गुप्ता भी उन एक्ट्रेसेस में से एक हैं, जो भले ही आर्थिक तंगी से उतना ना जूझी हों, लेकिन जब काम मांगने की बात आई तो उन्होंने खुलकर सोशल मीडिया पर काम मांगा था और इसके बाद उन्हें फिल्म बधाई हो में काम मिला था। अब संध्या ने भी ऐसे ही अपना दर्द बयां किया है।

