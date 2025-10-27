आर्थिक तंगी झेल रही बॉलीवुड की ये मशहूर एक्ट्रेस, कहा- 'प्लीज मेरी मदद करो'!

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. बॉलीवुड और टीवी जगत से अक्सर सितारों के पास काम ना होने की खबरें आती रहती हैं। एंटरटेनमेंट जगत में कब कौन राजा से रंक और रंक से राजा बन जाए कुछ कहा नहीं जा सकता है। हाल ही में एक जानी मानी एक्ट्रेस ने काम ना होने के चलते अपनी नाराजगी जाहिर की है। नाराजगी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया की वजह से जाहिर की तो वहीं साथ ही साथ सभी से निवेदन किया कि उन्हें काम दिया जाए। ये वो एक्ट्रेस हैं, जिन्होंने विवेक ओबेरॉय समेत कई स्टार्स के साथ काम किया है। टीवी की दुनिया में भी कई शोज में ये काम कर चुकी हैं और इन एक्ट्रेस का नाम है संध्या मृदुल। आइए जानते हैं कि आखिर संध्या मृदुल (Sandhya Mridul) ने क्या कहा है।

काम मांग रही हैं संध्या मृदुल

'पेज 3' और 'हनीमून ट्रेवल्स प्राइवेट लिमिटेड' जैसी कई फिल्मों में काम कर चुकीं एक्ट्रेस संध्या मृदुल ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है। इस पोस्ट में संध्या ने कहा है कि कैसे वो इस वक्त मुश्किल दौर का सामना कर रही हैं। उनके पास नाम काम है और ना ही पैसे। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि आजकल लोग सोशल मीडिया के फॉलोअर्स को ज्यादा तवज्जो देते हैं। संध्या मृदुल ने इंडस्ट्री के फॉलोअर्स को लेकर दीवानगी के बारे में बात करते हुए कहा कि, 'एक नया सिचुएशन है भाई कि अगर फॉलोअर्स नहीं होंगे तो काम नहीं मिलेगा। भाई अगर काम नहीं मिलेगा, तो आदमी फेमस कैसे होगा? अगर फेमस नहीं होगा तो फॉलोअर्स कैसे मिलेंगे? फॉलोअर्स नहीं मिलेंगे तो फेमस कैसे होगा तो काम कैसे मिलेगा, समझ रहे हैं ना आप। बड़ी असमंजस वाली बात है ये।'