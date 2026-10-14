60 की उम्र में Salman Khan बनेंगे पिता? लाइफ पार्टनर को लेकर कहा- 'सबसे ज्यादा अकेलापन महसूस...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड के 'मोस्ट एलिजिबल बैचलर' कहे जाने वाले 60 साल के सलमान खान (Salman Khan) ने भले ही शादी नहीं की, लेकिन वह पिता बनने की इच्छा रखते हैं। उन्होंने खुद को करण जौहर के चैट शो में पिता बनने की प्लानिंग के बारे में बात की है।

करण जौहर का चैट शो कॉफी विद करण का नौंवा सीजन (Koffee With Karan Season ) शुरू हो गया है। इस सीजन के पहले मेहमान सलमान खान बने। ओटीटी प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार (Jio Hotstar) पर कॉफी विद करण 9 का पहला एपिसोड जारी कर दिया गया है। इस एपिसोड में अभिनेता ने पिता बनने की इच्छा जताई है।

सलमान खान ने पिता बनने को लेकर क्या कहा? सलमान खान ने कहा कि वह पिता बनना चाहते हैं और एक दिन जरूर पिता बनेंगे। उन्होंने करण जौहर के साथ बातचीत में कहा, "किसी न किसी समय मैं बच्चे जरूर करूंगा। यह सबसे खूबसूरत चीज है।" सलमान ने यह भी कहा कि वह करण के लिए खुश हैं कि वह दो बच्चों (रूही और यश) के पिता हैं।