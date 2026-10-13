Koffee With Karan के आखिरी सीजन के पहले गेस्ट होंगे सलमान खान, 10 साल बाद शो पर कर रहे वापसी

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। करण जौहर (Karan Johar) ने कुछ समय पहले ही अनाउंस किया था कि वो कॉफी विद करण (Koffee with Karan) का आखिरी सीजन होस्ट करने वाले हैं। उनके शो का 9वां टॉक सीजन 14 अक्टूबर 2026 से जियो हॉटस्टार (JioHotstar) पर स्ट्रीम होने जा रहा है।

वहीं अब शो से पहले गेस्ट का नाम भी सामने आ गया है। सलमान खान लगभग एक दशक बाद 'कॉफी विद करण' में वापसी कर रहे हैं। और शो के नौवें सीजन के नए प्रोमो में करण जौहर के साथ वो मजेदार बातचीत करते नजर आए।

सलमान खान होंगे शो के पहला गेस्ट बॉलीवुड सुपरस्टार लोकप्रिय सेलिब्रिटी चैट शो के अंतिम सीजन के पहले मेहमान होंगे। ये शो काफी दमदार होने वाला है जहां सलमान अपने ह्यूमर से इसमें मजेदार तड़का लगाते नजर आएंगे। View this post on Instagram A post shared by Karan Johar (@karanjohar) प्रोमो में करण कहते हैं,'ये सीजन कहीं भी जा सकता है।' सलमान जवाब देते हैं, 'जा ही जा सकता है। ये तो गया है, गया है।' प्रोमो शेयर करते हुए मेकर्स ने लिखा- 'एक आखिरी बार, जाते जाते भाई के साथ कॉफी।' फैंस ने दिखाया उत्साह सोशल मीडिया पर प्रोमो शेयर होने के तुरंत बाद, एक फैन ने कमेंट किया, 'वाह! बढ़िया इंसान की वापसी हो रही है।' दूसरे ने लिखा, 'ओह माय गॉड, इंतजार नहीं हो रहा,भाई वापस आ रहे हैं।'