'कुछ तो पैसे देकर...' Salman Khan की एक्ट्रेसेज के बैक शॉट्स लेने पर कड़ी चेतावनी, एक्शन लेने की कही बात

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। सलमान खान (Salman Khan) ने बीते दिनों बिग बॉस 20 (Bigg Boss 20) में एक्ट्रेसेज के बैक शॉट्स लेने वाले पैप्स को लताड़ लगाई थी। सलमान ने साफ कहा था कि अभिनेत्रियों से साफ कहा कि अगर कोई आपके साथ ऐसा करता है तो उसको चमाट लगा दो।

शो में गेस्ट के तौर पर आई थीं नेहा धूपिया अब एक नए एपिसोड में एक्टर फिर इस पर बोलते नजर आए। उन्होंने चेतावनी दी है कि जो फोटोग्राफर ऐसा करना जारी रखेंगे, उनके खिलाफ वह कार्रवाई करेंगे। अभिनेता ने 'बिग बॉस 20' के हालिया एपिसोड में इस मुद्दे पर बात की, जहां गेस्ट बनकर नेहा धूपिया अपनी रोडीज की टीम के साथ आई थीं।

नेहा धूपिया ने भाईजान को मनोरंजन जगत की महिलाओं की आलोचना का कारण बने इस मुद्दे पर आवाज उठाने के लिए उनका शुक्रिया अदा किया। कुछ लोग पैप्स को देते हैं पैसे इस पर बोलते हुए सलमान ने कहा, 'कुछ महिलाएं और कुछ पुरुष भी हैं जो पैपराजी को बुलाते हैं, उन्हें पैसे देते हैं और उनसे ऐसा करने के लिए कहते हैं। वे भी क्या करें?'

उन्होंने आगे बताया कि कुछ सेलिब्रिटी ऐसी तस्वीरों से कंफर्टेबल होते हैं, जबकि कुछ नहीं। सलमान ने आगे कहा कि जिन्हें चाहिए, वे करवाएं। जिन्हें नहीं चाहिए, उन्हें परेशान न करें। उन्होंने साफ किया कि पैपराजी को लोगों की निजी सीमाओं और उनकी सहमति का सम्मान करना चाहिए।