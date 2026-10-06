सलमान खान से दिल्ली HC ने मांगा जवाब, 'काला हिरण' फिल्म के निर्माता की याचिका पर भेजा नोटिस

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली। काला हिरण: द बैटल फार लीगल फिल्म के निर्माता अमित जानी ने बालीवुड अभिनेता सलमान की याचिका पर रोक लगाने की मांग की है। फिल्म के प्रसारण के खिलाफ सलमान खान की याचिका हाई कोर्ट में लंबित है।

फिल्म प्रसारण पर रोक की मांग जिसमें सलमान ने व्यक्तिगत अधिकारों पर सुरक्षा का हवाला देते हुए फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। न्यायमूर्ति अनूप जयराम भंभानी की पीठ ने अमित जानी की याचिका पर सलमान खान को नोटिस जारी जवाब मांगा है।