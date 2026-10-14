सलमान खान की Monster का रास्ता हुआ साफ, टल जाएगी प्रभास की Spirit की रिलीज डेट?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। लंबे समय से साउथ सुपरस्टार प्रभास का नाम उनकी अपकमिंग मूवीज को लेकर चर्चाओं में बना हुआ है। जिसमें एनिमल फिल्म डायरेक्टर संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट का भी नाम शामिल हैं। बीते दिनों से स्पिरिट की रिलीज डेट बदलने को लेकर सुर्खियां तेज हैं।

मेकर्स ने पहले कहा था कि स्पिरिट की रिलीज में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन अब खबर आ रही है कि स्पिरिट को आगे बढ़ाया जा सकता है, जिससे सुपरस्टार सलमान खान की आने वाली फिल्म मॉनस्टर का रास्ता साफ हो सकता है।

बदल सकती है स्पिरिट की रिलीज डेट अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के फिल्म स्पिरिट छोड़ने के बाद से ही यह अलग अलग कारणों से लगातार चर्चाओं में बनी हुई है। कभी स्टारकास्ट की वजह से, तो कभी रिलीज को लेकर। अभिनेता प्रभास और निर्देशक संदीप रेड्डी वांगा की फिल्म स्पिरिट की रिलीज तारीख पर एक बार रुकावट के बादल मंडरा रहे हैं।

ऐसे में फिल्म के शेड्यूल में भी बदलाव की अटकलें तेज हो गई हैं। स्पिरिट फिल्म से प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा पहली बार साथ आ रहे हैं। इस फिल्म को आठ भाषाओं में रिलीज करने की योजना भी है। फिल्म में प्रभास पुलिस अधिकारी की भूमिका में नजर आएंगे। उनके साथ तृप्ति डिमरी, विवेक ओबेराय और प्रकाश राज भी अहम भूमिकाओं में हैं।