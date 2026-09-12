'Spirit को खत्म कर देना...' संदीप रेड्डी वांगा के भाई ने क्रिटिक्स को दी चुनौती, प्रभास की फिल्म पर कही बड़ी बात
'स्पिरिट' (Spirit) प्रभास और संदीप रेड्डी वांगा के बीच पहला कोलेबोरेशन है। वहीं तृप्ति डिमरी भी इसमें अहम भूमिका निभा रही हैं।
HighLights
स्पिरिट को लेकर क्या बोले वांगा के भाई
क्रिटीक्स को दे डाली चुनौती
कब रिलीज होगी प्रभास-तृप्ति की फिल्म?
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। संदीप रेड्डी वांगा की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'स्पिरिट', जिसमें प्रभास और तृप्ति डिमरी मुख्य भूमिकाओं में हैं, रिलीज से पहले ही एक नए विवाद में घिर गई है। अब, संदीप के भाई और फिल्म के प्रोड्यूसर प्रणय रेड्डी वांगा ने फिल्म क्रिटिक्स को खुली चुनौती दी है कि जब फिल्म थिएटर में रिलीज हो, तो वे अपने रिव्यू के जरिए 'स्पिरिट' को 'खत्म' कर दें।
प्रणय अपनी हाल ही में रिलीज हुई फिल्म 'रोमांचकम' के बारे में बात कर रहे थे, जिसे 3 सितंबर को सिनेमाघरों में आने के बाद मिली-जुली प्रतिक्रिया मिली थी। फिल्म की आलोचना पर बात करते हुए, उन्होंने सवाल उठाया कि फिल्मों का रिव्यू कितनी आसानी से कर दिया जाता है और असल में फिल्म बनाने में आने वाली मुश्किलों पर जोर दिया।
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फिल्ममेकिंग में आती हैं कई परेशानियां
'द इंडियन एक्सप्रेस' के अनुसार, उन्होंने कहा, 'अगर आप प्रोडक्शन में शामिल होते हैं, तो आप समझते हैं कि लिखी हुई चीज को असल रूप देने के लिए डायरेक्टर कितनी मेहनत करते हैं और प्रोडक्शन के दौरान किस तरह की परेशानियां आती हैं'।
प्रणय ने दी क्रिटीक्स को चुनौती
इसके बाद प्रणय ने कहा कि अगर क्रिटिक्स चाहें तो उनकी आने वाली फिल्म 'स्पिरिट' (Spirit) की 'स्पिरिट' (उत्साह/भावना) को खत्म करने की कोशिश कर सकते हैं। प्रणय ने आगे कहा, 'उन्होंने मुर्गी के अंडे से पंख नोचे थे। अगर वे सच में कुछ करने के काबिल हैं, तो देखते हैं कि 'स्पिरिट' के रिलीज होने पर क्या होता है। हम देखेंगे कि जब यह रिलीज होगी तो क्या होगा'।
'स्पिरिट' के बारे में
'स्पिरिट' फिल्म प्रभास (Prabhas) और संदीप रेड्डी वांगा (Sandeep Reddy Vanga) के बीच पहला सहयोग है। उम्मीद है कि यह फिल्म एक जबरदस्त एक्शन ड्रामा होगी, जिसमें प्रभास एक दमदार पुलिस अफसर का किरदार निभाएंगे। शुरू में इस फिल्म में दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone) को प्रभास के साथ काम करना था। हालांकि, बाद में उन्हें इस प्रोजेक्ट से हटा दिया गया और तृप्ति डिमरी (Tripti Dimri) को शामिल किया गया। विवेक ओबेरॉय और प्रकाश राज भी इस फिल्म का हिस्सा हैं।
कब रिलीज होगी फिल्म?
'स्पिरिट' ईद 2027 पर सिनेमाघरों में रिलीज होगी, लेकिन हाल की कुछ रिपोर्टों में दावा किया गया था कि सलमान खान और वामसी पैदिपल्ली की फिल्म के साथ बॉक्स ऑफिस (Box Office) पर टकराव से बचने के लिए इस फिल्म को टाला जा सकता है। हालांकि, बाद में 'स्पिरिट' के मेकर्स ने इस रिपोर्ट को खारिज कर दिया।
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