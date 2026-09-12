'तुम्हारे बाप का नहीं खाती...' शादी, प्रेग्नेंसी और बॉडी शेमिंग के सवालों पर Neena Gupta का करारा जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। बॉलीवुड की वर्सेटाइल एक्ट्रेस नीना गुप्ता को अपनी बेबाक राय और अंदाज के लिए जानी जाती हैं। हाल ही में, उनसे पूछा गया कि वह पर्सनल सवालों को कैसे संभालती हैं। उनके बेबाक जवाब से साफ हो गया कि उन्हें ऐसी दखलअंदाजी बिल्कुल पसंद नहीं है। उन्होंने शादी और वजन से जुड़े सवालों के बारे में बात की।

बॉडी शेमिंग पर नीना गुप्ता ने दिया ये जवाब नीना गुप्ता (Neena Gupta) ने अपने वजन और इस बात पर पूछे जाने वाले सवालों का भी जिक्र किया कि क्या उनका वजन बढ़ गया है या वह प्रेग्नेंट हैं। उन्होंने बताया कि कैसे कपड़ों की एक छोटी सी गड़बड़ की वजह से लोगों ने उनके लुक को बारीकी से देखना शुरू कर दिया और उनकी पर्सनल जिंदगी के बारे में अंदाजे लगाने लगे।

महिलाओं के कपड़ों पर रोक-टोक के बारे में नीना गुप्ता यह पहली बार नहीं है जब नीना ने महिलाओं के कपड़ों पर होने वाली आलोचना या रोक-टोक के बारे में बात की है। इससे पहले उन्होंने कहा था कि दिल्ली में अभी भी कई इलाके ऐसे हैं जहां महिलाओं से उम्मीद की जाती है कि वे घूंघट से अपना चेहरा ढककर रखें।

उन्होंने कहा, 'मुझे लगता है कि हालात ऐसे ही रहेंगे। यह बदलने वाला नहीं है। बिल्कुल नहीं। मेरी बात याद रखना। क्योंकि समाज ही ऐसा है। आज भी, असल में कुछ नहीं बदला है। जो कुछ भी बदला है, वह बस कुछ प्रतिशत ही बदला है। जो बदलाव आया है, वह यह है कि महिलाओं ने कमाना शुरू कर दिया है'।

बेमतलब के सवालों पर नीना गुप्ता हाल ही में एक इंटरव्यू में नीना ने लड़कियों से पूछे जाने वाले पर्सनल सवालों पर उनके जवाब की भी राय दी। उन्होंने कहा जब आपसे कोई इस तरह के सवाल करे तो उन्हें साधा कहिए - तुम्हारे बाप का नहीं खाती (मैं तुम पर निर्भर नहीं हूं)। तुम्हें क्या दिक्कत है? तुम्हारी शादी हुई या नहीं?' नीना ने साफ कर दिया कि अपनी पर्सनल जिंदगी के बारे में पूछे जाने वाले सवालों के लिए उनके पास करारे जवाब हैं।