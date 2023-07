Shah Rukh Khan की जवान का प्रीव्यू देख सलमान खान के उड़े होश, बोलें- 'पठान जवान बन गया'

Salman Khan Post For Jawan Prevue सोमवार को फिल्म जवान ( Jawan ) का प्रीव्यू रिलीज हुआ । ये देखने के बाद सोशल मीडिया पर फैंस अपनी खुशी जाहिर करते नजर आ रहे हैं। फैंस के बाद अब शाह रुख की फिल्म की प्रीव्यू रिलीज पर सलमान खान ( Salman Khan ) का भी रिएक्शन सामने आया है ।

Shah Rukh Khan And Salman Khan Photo Credit Instagram

HighLights सलमान खान ने देखा शाह रुख की जवान का प्रीव्यू सोशल मीडिया पर सलमान ने की जवान की तारीफ 7 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी मूवी

Edited By: Aditi Yadav