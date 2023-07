Bigg Boss OTT 2: क्या सलमान खान ने बिग बॉस ओटीटी के सेट पर पी सिगरेट? जानिए वायरल तस्वीर का सच

सलमान खान बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 को होस्ट कर रहे हैं। इस शो का तीसरा वीकेंड का वार एपिसोड टेलिकास्ट हुआ। इस दौरान सलमान ने एक-एक घर सभी घरवालों से बात की। इन सबके पीछे सलमान खान की वायरल हो रही एक तस्वीर है जिसमे उनके हाथ में सिगरेट नजर आ रही है। ये तस्वीर बिग बॉस ओटीटी 2 के सेट की है।

नई दिल्ली, जेएनएन। Bigg Boss OTT 2: बिग बॉस ओटीटी सीजन 2 को सलमान खान होस्ट कर रहे हैं। 8 जुलाई को इस शो का तीसरा वीकेंड का वार एपिसोड टेलिकास्ट हुआ। इस दौरान सलमान ने एक-एक घर सभी घरवालों से बात की। इसी बीच अब सोशल मीडिया पर कुछ यूजर्स एक्टर भड़के नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ भाईजान को नसीहत दे रहे हैं और ट्रोल कर रहे हैं। इन सबके पीछे सलमान खान की वायरल हो रही एक तस्वीर है। सलमान के हाथ में नजर आई सिगरेट सोशल मीडिया पर सलमान की तस्वीर और एक वीडियो वायरल हो रही है, जिसमे उनके हाथ में सिगरेट नजर आ रही है। ये तस्वीर बिग बॉस ओटीटी 2 के सेट की है। इस तस्वीर में सलमान खान ने उंगलियों के बीच में व्हाइट कलर की सिगरेट नजर आ रही है। हालांकि हम इस तस्वीर की सच्चाई को लेकर किसी तरह का दावा नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजर्स का कहना है कि वह शो की शूटिंग के दौरान सिगरेट पी रहे है। Haath mein cigarette while hosting 🔥 Radhe mohan mode activated #SalmanKhan𓃵 🔥🔥 pic.twitter.com/bxpzJUiaUM July 9, 2023 सलमान खान पर भड़के यूजर्स बोले- ''पाखंडी'' एक यूजर ने इस फोटो पर लिखा, पाखंडी। तो वहीं दूसरे ने लिखा, "पिछले हफ्ते ही एक वीडियो में प्रोमो देखा था जहां भाई प्रतियोगियों को सलाह दे रहे थे कि ऑनस्क्रीन किस करना हमारी संस्कृति के खिलाफ है। तीसरे यूजर ने लिखा, अब आपकी संस्कृति कहा गई। सलमान को है सिगरेट पीने की लत वैसे बता दें, ये पहली बार नहीं है जब सलमान की सिगरेट के साथ कोई तस्वीर वायरल हुई हो। इससे पहले भी कई फिल्म सेट से उनकी तस्वीरे सामने आई है। टाइगर 3 की शूटिंग के दौरान एक्टर को सिगरेट पीते देखा गया था। इस फोटो में सलमान खान पिंक टी शर्ट में हाथ में सिगरेट पकड़े नजर आ रहे हैं। एक्टर की आने वाली फिल्में एक्टर के वर्कफ्रंट की बात करे तो, हाल ही में किसी का भाई किसी की जान में नजर आए थे। जो पर्दे पर फ्लॉप साबित हुई। अब जल्द टाइगर 3 में कटरीना कैफ के साथ नजर आएंगे। इसके अलावा शाह रुख खान की फिल्म जवान में कैमियो के तौर पर नजर आएंगे। कहा जा रहा है कि जल्द किक 2 में सलमान खान दिखाई देंगे।

