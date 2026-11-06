'Ramayana पर बात करो, न कि 4000 करोड़ के बजट पर...', Salman Khan ने रणबीर की फिल्म को लेकर किया रिएक्ट

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रणबीर कपूर की रामायणम् (Ramayana) रिलीज हो गई है। दर्शक-क्रिटिक्स के साथ-साथ फिल्मी सितारों ने भी नितेश तिवारी निर्देशत पौराणिक फिल्म की तारीफ की है। अब सलमान खान (Salman Khan) ने फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी है।

रामायणम् स्टार कास्ट, VFX और 4000 करोड़ के बजट को लेकर काफी चर्चा में रहा है। फिल्म की रिलीज के बाद भी लोग VFX की तारीफ कर रहे हैं। हालांकि, ट्रेलर और टीजर आउट होने के बाद इसके VFX को काफी ट्रोल किया गया था। अब सलमान का कहना है कि फिल्म के बजट और VFX को लेकर ज्यादा चर्चा नहीं होनी चाहिए।

रामायणम् को लेकर क्या बोले सलमान? सलमान खान हाल ही में अपनी आगामी फिल्म मातृभूमि (Maatrubhumi) के इवेंट में शामिल हुए। इस दौरान मीडिया के साथ बातचीत में उन्होंने रामायणम् को लेकर बात की। सोशल मीडिया पर सामने आए एक वीडियो में अभिनेता ने कहा-

ये नरेटिव कि 4000 करोड़, VFX-VFX... मुझे लगता है कि यह सही नहीं है। रामायणम् की चर्चा रामायणम् पर ही होनी चाहिए- राम, रावण, सीता और बाकी किरदार। रामायणम् मूवी की बात करनी है तो रामायणम् पर ही करो, ना कि इसके खर्च और VFX पर। राम के ऊपर बात करो, उसकी क्वालिटी पर।