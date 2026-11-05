दीवाली से पहले टल गया Maathrubhumi की रिलीज का संकट, सेंसर बोर्ड ने दी हरी झंडी; इस दिन आएगा ट्रेलर?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सुपरस्टार सलमान खान (Salman Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म मातृभूमि को लेकर लंबे समय से चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। रिलीज में देरी और कई बदलाव की वजह से निर्देशक अपूर्व लखिया की इस अपकमिंग वॉर ड्रामा को को लेकर अब सस्पेंस खत्म हो गया है।

खबर है कि सलमान की मातृभूमि (Maatrubhumi) को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड यानी सेंसर बोर्ड (CBFC) की तरफ से हरी झंडी मिल गई है और इस दिन फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जा सकता है। आइए मामले को थोड़ा विस्तार से जानते हैं-

कब रिलीज होगा मातृभूमि का ट्रेलर इस साल 17 अप्रैल को सलमान खान स्टारर मातृभूमि को सिनेमाघरों में रिलीज करने का दिन तय किया गया था। लेकिन सेंसर बोर्ड की तरफ से पास न किए जाने की वजह से इसमें देरी हुई। इसके बाद रक्षा मंत्रायल के हस्तक्षेप में इस इंतजार को लंबा किया। लेकिन फिलहाल बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट में ये बताया गया है कि दीवाली से पहले मातृभूमि का संकट अब पूरी तरह से टल गया है।

हालांकि, इस मामले की आधिकारिक पुष्टि का एलान होना अभी बाकी है। लेकिन इस खबर के सामने आने के बाद सलमान खान के फैंस की एक्साइटमेंट काफी हाई हो गई है और वह मातृभूमि की रिलीज के बेसब्री से इंतजार करने लगे हैं।