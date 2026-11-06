आ गई Salman Khan की फिल्म Maatrubhumi की रिलीज डेट, इस तारीख को सिनेमाघरों में मचाएगी धमाल

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। महीनों से अटकी हुई सलमान खान की फिल्म मातृभूमि (Maatrubhumi) को आखिरकार रिलीज डेट मिल गई है। कयास लगाए जा रहे थे कि फिल्म की रिलीज डेट टाल दी गई है। हालांकि, ऐसा नहीं है। फिल्म इसी साल बड़े पर्दे पर धमाल मचाने आ रही है।

सलमान खान की फिल्म मातृभूमि कब सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है, इसकी तारीख सामने आ गई है। मातृभूमि की रिलीज डेट मातृभूमि को आखिरकार सेंसर बोर्ड से हरी झंडी मिल गई है और यह कई बार पोस्टपोन होने के बाद आखिरकार 4 दिसंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक दे रही है। सलमान खान और चित्रांगदा की फिल्म को बड़े पर्दे पर देखने के लिए लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे थे। फिल्म की रिलीज डेट तो आ गई है, लेकिन इसका क्लैश इस साल की बड़ी फिल्म से होने जा रही है।