बनेगी Salman Khan की बायोपिक? भाईजान ने तोड़ी चुप्पी; कहा- वो फिल्म नहीं चलेगी...

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता सलमान खान (Salman Khan) से जब पूछा गया कि क्या उनकी जिंदगी पर कोई बायोपिक बन सकती है? तब एक्टर ने ऐसा जवाब दिया जो अब चर्चा में है।

आगामी फिल्म मातृभूमि (Maatrubhumi) के एक इवेंट में शामिल हुए सलमान खान ने अपनी फिल्म के अलावा बायोपिक की संभावनाओं पर रिएक्शन दिया।

क्या बनेगी सलमान खान की बायोपिक?

जब सलमान खान से पूछा गया कि क्या उनके ऊपर कोई बायोपिक बन सकती है, तब एक्टर ने बताया कि अगर बनेगी तो वो फिल्म नहीं चलेगी। उन्होंने मीडिया के साथ बातचीत में कहा-

मेरी जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं है जिससे वो फिल्म चल सके। कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ ही अगर कोई सच्ची बायोपिक बनती है तो ऐसा बहुत कुछ है कि बहुत सारे लोग डूब जाएंगे। इससे पहले भी सलमान खान ने अपनी बायोपिक के बारे में बात की थी। वह कॉफी विद करण के सीजन 9 में नजर आए थे जिसमें करण जौहर ने उनकी बायोपिक के बारे में सवाल किया था। करण जौहर ने पूछा था कि अगर उन पर बायोपिक बनेगी तो इसका क्या नाम होगा, तब एक्टर ने कहा था कि उनके ऊपर कभी बायोपिक बन ही नहीं सकती है।

कब रिलीज होगी मातृभूमि? सलमान खान की आगामी फिल्म मातृभूमि 4 दिसंबर को बड़े पर्दे पर रिलीज होगी। उनकी फिल्म का ट्रेलर अभी तक सामने नहीं आया है, लेकिन मुंबई में आयोजित एक इवेंट में फिल्म का ट्रेलर मीडिया को दिखाया गया था। पब्लिकली फिल्म का ट्रेलर कुछ ही दिनों में आ सकता है। यह फिल्म महीनों से अटकी हुई है।