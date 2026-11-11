Salman Khan की Maatrubhumi का ट्रेलर देख झूमे बिहार के लोग, एक डायलॉग ने दिला दिए करोडों व्यूज

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। जिस पल का हर किसी को इंतजार था, वह आखिरकार आ ही गया। सलमान खान (Salman Khan) की मोस्ट अवेटेड फिल्म मातृभूमि (Maatrubhumi) का ट्रेलर मेकर्स ने बीते दिन रिलीज कर दिया। कई लोगों को जहां ऐसा लग रहा है कि अपूर्व लाखिया ने छोटी सी वीडियो में पूरी मूवी दिखा दी है, तो वहीं दूसरी तरफ मातृभूमि के ट्रेलर ने धूम ही मचा दी है।

बिहार में देशभक्ति फिल्म के ट्रेलर को पसंद करने की दर्शकों के पास दो वजह है, पहला है सलमान खान का जबरदस्त डायलॉग और दूसरा है अभिनेता का पावरफुल किरदार। सलमान का डायलॉग सुन खुश हुआ बिहार के लोगों का दिल बिहार से ताल्लुक रखने वाले लोगों के मुंह से अक्सर हमने ये सुना है कि 'एक बिहारी सब पर भारी'है। लेकिन जब यही मातृभूमि के ट्रेलर में सलमान खान ने डायलॉग के रूप में बोला, तो यह आइकॉनिक बन गया। ट्रेलर के बीच में सलमान खान का बोला गया एक डायलॉग 'एक बिहारी सब पर भारी' इस वक्त सोशल मीडिया पर छाया हुआ है।

हालांकि, ये डायलॉग सलमान खान ने मातृभूमि (Maatrubhumi Trailer) में यूं ही नहीं बोला है, बल्कि उनका किरदार भी बिहार से जुड़ा हुआ है। देशभक्ति फिल्म में सलमान 16 बिहार रेजिमेंट के फौजी का किरदार निभा रहे हैं, जो अपनी सेना का नेतृत्व करते हैं। यही वजह है कि फिल्म का ट्रेलर यूपी और बिहार में काफी पसंद किया जा रहा है।

मातृभूमि के ट्रेलर को चंद घंटों में मिले करोड़ों व्यूज सलमान खान की लंबे समय से अटकी फिल्म मातृभूमि के ट्रेलर का दर्शकों को कितनी बेसब्री से इंतजार था, इस बात का अंदाजा Youtube पर इसके व्यूज से लगा सकते हैं। महज 13 घंटों के अंदर मातृभूमि के ट्रेलर को 1 करोड़ 15 लाख से अधिक व्यूज मिल चुके हैं। ये ट्रेलर यूट्यूब पर फिल्हाल नंबर वन पर ट्रेंड कर रहा है।