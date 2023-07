Salaar Teaser Twitter Review: कुछ घंटों में ही 27 मीलियन के पार पहुंचे सालार के व्यूज, प्रभास का एक्शन हुआ हिट

नई दिल्ली, जेएनएन। Prabhas Film Salaar Teaser Twitter Review:प्रभास की अगली फिल्म सालार का टीजर जारी कर दिया गया है। पिछले काफी दिनों से फिल्म चर्चा में बनी हुई है। ऐसे में सालार की पहली झलक आते ही छा गई है। सोशल मीडिया पर टीजर लगातार ट्रेंड कर रहा है।

केजीएफ डायरेक्टर प्रशांत नील ने सालार का निर्देशन किया है। टीजर में उन्होंने एक बार फिर रॉकी भाई की दुनिया की याद दिलाता है। 1 मिनट 24 सेकेंड के इस वीडियो में शुरू से अंत कर एक्शन देखने को मिल रहा है।

कितने मिलियन मिले व्यूज

सालार के टीजर को यूट्यूब पर रिलीज के 9 घंटे के भीतर ही 27 मिलियन से ज्यादा लोग देख चुके हैं और 1.2 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं। वहीं, ट्विटर की बात करें तो टीजर रिलीज के चंद घंटे बाद ही ट्रेंड करने लगा। इसके साथ ही यूट्यूब पर भी ट्रेंड कर रहा है।

टीजर ने किया इम्प्रेस

सालार के टीजर लोगों को पसंद आ रहा है। सोशल मीडिया पर दर्शकों ने फिल्म को लेकर अपनी एक्साइटमेंट जताई है। टीजर पर कमेंट करते हुए एक यूजर ने कहा, "आखिरकार टीजर रिलीज कर दिया गया है, ये शानदार है, प्रभास अपना सबसे बेहतरीन एक्शन करते हुए दिखाई दे रहे हैं।"

And finally the teaser is here, it's a fantastic teaser, Prabhas at his best in action#SalaarTeaser— palak (@_palak____) July 6, 2023

एक अन्य यूजर ने कहा, "सालार के इस जबरदस्त टीजर ने हर किसी को हैरान कर दिया है।"

All are stunned by this crazy teaser now #SalaarTeaser— D Santosh (@Dsantosh_555) July 6, 2023

फिल्म के लिए अपना इंतजार बताते हुए एक यूजर ने कहा, "बस अभी- अभी इस शानदार टीजर को देखा और फिल्म देखने के लिए बेहद एक्साइटेड हूं।"

Just amazing to watch this masterpiece trailer very much excited for movie #SalaarTeaserhttps://t.co/yImuaqOrb4— SamJohnson (@SamJohnsonim) July 6, 2023

एक और यूजर ने कहा, "सालार का टीजर देखने के बाद सभी हैरान हो गए है, अच्छा है ये।"

#SalaarTeaser Sabhi isko dekhne ke bad hairan Ho Gaye yeh achha hai— farman (@Farman8698) July 6, 2023

कब रिलीज होगी फिल्म

प्रशांत नील द्वारा निर्देशित, सालार साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फिल्म में प्रभास, श्रुति हासन, पृथ्वीराज सुकुमारन और जगपति बाबू अहम किरदारों में हैं। सालार को होमेब्ल फिल्म के बैनर तले प्रोड्यूस किया जा रहा है। फिल्म 28 सितंबर, 2023 को रिलीज होगी। सालार को तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, तमिल और हिंदी समेत पांच भाषाओं में रिलीज किया जाएगा।