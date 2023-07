Saira Banu Trivia: एक्ट्रेस ने 'कोई जीता, कोई हारा' से लुक किया शेयर, लड़की से ग्लैमरस गर्ल बनने की बताई कहानी

Saira Banu Trivia सायरा बानो ने सोशल मीडिया पर अपनी एक फोटो शेयर की है। यह फोटो उनकी फिल्म कोई जीता कोई हारा की है। इसके साथ उन्होंने एक दिलचस्प कहानी भी बताई है। वहीं उन्होंने अपनी मां से जुड़ी एक बात भी बताई है। सायरा बानो की फोटो वायरल हो गई है और इसपर कई लोग जमकर कमेंट्स कर रहे है।

HighLights सायरा बानो ने 'कोई जीता, कोई हारा' से लुक किया है शेयर फिल्म से जुड़ी दी दिलचस्प जानकारी मां को भी किया याद

नई दिल्ली, जेएनएन। Saira Banu Trivia: सायरा बानो फिल्म एक्ट्रेस रही है। उन्होंने हाल ही में दिलीप कुमार के निधन के 2 वर्ष पूरे होने पर सोशल मीडिया इंस्टाग्राम ज्वाइन किया है। इस पर वह अपनी से जुड़ी दिलचस्प बातें बताती नजर आती है। अब उन्होंने अपनी फिल्म 'कोई जीता, कोई हारा' से एक लुक शेयर किया है। इसके साथ उन्होंने जानकारी दी है कि इस ड्रेस के लिए काफी मेहनत की गई थी। उन्होंने यह भी बताया कि यह ड्रेस उनकी मां ने तैयार किया था। सायरा बानो ने 'कोई जीता, कोई हारा' से जुड़ी कौन सी बात बताई है? सायरा बानो ने दिलीप कुमार के साथ की कई तस्वीरें भी शेयर की है। इसके साथ उन्होंने फिल्मों से जुड़ी कई दिलचस्प बातें भी बताई हैं। अब बुधवार को उन्होंने इंस्टाग्राम पर फिल्म से जुड़ी तस्वीर शेयर करते हुए इससे जुड़ा मजेदार वाकया बताया है। उन्होंने कहा है, "यह मेरी पहली फिल्म है, जिसमें मैंने काफी ग्लैमरस भूमिका निभाई है। 'जंगली' बहुत ही सुपरहिट फिल्म थी और यह पहली भारतीय ईस्टमैन कलर फिल्म थी। इसके पहले, की सभी फिल्में लंदन कलर के लिए जाती थी। जंगली में मैंने बहुत ही अच्छे कपड़े पहने थे। तब मैं 16 साल की थी। उसमें मैंने बहुत ही साधारण लड़की की भूमिका निभाई थी। इस फिल्म में मैं काफी ग्लैमरस लगी हूं।" सायरा बानो ने मां नसीम बानो के बारे में क्या कहा है? सायरा बानो ने आगे लिखा है, "यह खूबसूरत लुक मैंने एक महान महिला मेरी मां नसीम बानो जी के कारण पाया है। उन्होंने मेरे सारे कपड़े और लुक डिजाइन किए थे। तब के जमाने में डिजाइनर नाम की चीज नहीं होती थी। सेट पर एक या दो टेलर हुआ करते थे। यह मेरे दिल की कहानी है। इस बारे में फिर कभी बताऊंगी। इस फोटो में जिन पंखों का उपयोग किया गया है। यह तब के जमाने के फेमस लीडो पेरिस से आए हुए हैं।" सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी कितने वर्ष चली है? दिलीप कुमार का निधन 2021 में हुआ है। सायरा बानो और दिलीप कुमार की शादी 55 वर्ष चली। दोनों ने कई फिल्मों में काम भी किया। दोनों की उम्र में 22 वर्ष का अंतर भी था।

