Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Dilip Kumar-Saira Banu: कम पड़ा खाना, लोकल दर्जी ने सिला शादी का जोड़ा...ऐसे हुई थी दिलीप-सायरा की शादी

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sat, 11 Oct 2025 05:06 PM (IST)

    दिग्गज अभिनेत्री सायरा बानो (Saira Banu) ने अपनी वेडिंग एनिवर्सरी पर पुरानी यादों का ताजा किया है। एक्ट्रेस ने दिवंगत दिलीप कुमार के साथ अपनी शादी के 59 साल पूरे होने पर अपनी शादी की उस खास रात को याद किया जोकि उनके लिए किसी सपने के जैसा था। ये तस्वीरें आपको भी एक पल के लिए सोचने पर मजबूर कर देंगी।

    prefferd source google
    Hero Image

    दिलीप कुमार के साथ सायरा बानो (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'छोटी सी उमर में लग गया रोग...' भले ही ये गाना फिल्मी पर्दे पर सायरा बानो और ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार (Dilip Kumar) पर फिल्माया गया हो। लेकिन इस गाने की सच्चाई असल में भी उतनी ही थी। दिलीप साहब के प्यार में सायरा बानो (Saira Banu) छोटी सी उम्र में ही पड़ गईं थीं। दिलीप साहब की चमक-दमक जितनी रुपहले पर्दे पर नज़र आई उससे ज्यादा उनका जलवा रियल लाइफ में रहा। उनके लुक्स, उनका स्टाइल का आलम ये था कि हर लड़की उन पर फिदा हो जाती थी और यही कुछ हुआ सायरा बानो के साथ। जो उनके प्यार में ऐसे पड़ीं कि जिंदगी की डोर उन्होंने दिलीप साहब के साथ ही बांध ली। आज सायरा बानो और दिलीप साहब की वेडिंग एनिवर्सरी (Dilip-Saira Wedding Anniversary) है। अब भले ही सायरा के 'साहब' आज उनके साथ नहीं हैं, पर यादों का पिटारा सायरा बानो आज भी समेटे हुए हैं। इसीलिए उन्होंने आज इस खास मौके पर अपनी शादी से जुड़े कुछ किस्सों को सोशल मीडिया के जरिए सभी के साथ शेयर किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    वेडिंग एनिवर्सरी पर आया सायरा बानो का पोस्ट

    11 अक्टूबर 1966, यही वो तारीख है जब सायरा ने दिलीप साहब को हमेशा के लिए अपना बनाया। यही वो दिन था जब दोनों ने शादी की थी। दोनों की शादी को आज पूरे 59 साल हुए हैं। इसीलिए आज सायरा बानो अपने दिलीप साहब को याद कर रही हैं। सोशल मीडिया पर उन्होंने कई तस्वीरें साझा की हैं। इसके साथ ही उन्होंने उस सुनहरी रात का जिक्र भी किया है और बताया है कि उस खास रात को आखिरकार कौन कौन से गाने बजे थे। सायरा बानो की पोस्ट के मुताबिक, उनकी शादी में कोई दिखावा नहीं था। ना कोई शोर-शराबा और ना ही कोई बड़ा डिजाइनर। यहां तक कि उनकी शादी में कार्ड तक नहीं छपे थे। बेहद समान्य तरीके से उनकी शादी हुई थी। महज कुछ लोगों की मौजूदगी में ये शादी हुई।

    sairabanu_1760155200_3740580985202035146_60279663841

    यह भी पढ़ें- 'फिजिकल इंटीमेसी से...', Madhubala और Dilip Kumar को करीब लाने के लिए इस डायरेक्टर ने दी थी ऐसी सलाह

    उन्होंने लिखा कि, मेरी जिंदगी की सबसे यादगार शामों में से वही एक शाम थी। हमारी शादी की रात 'दो सितारों का जमी पर है मिलन आज की रात' गाना बज रहा था, जो पूरे माहौल को बना रहा था और हमारे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। ये गाना रात भर मेरे दिल में खुशी लाता रहा। उस वक्त तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे उड़ सकती हूं। हमारी शादी की वो रात मेरे लिए एक सपने जैसी थी, जो सच होती दिख रही थी।

    लोकल दर्जी ने बनाया शादी का जोड़ा

    सायरा बानो की जब दिलीप कुमार से शादी हुई तब वो बहुत छोटी थीं। दिलीप साहब उस वक्त 44 साल के थे तो सायरा महज 22 साल की थीं। कई मुश्किलें और अड़चनें भी आईं पर दोनों ने शादी करने की ठान ली थी। अपनी पोस्ट में उन्होंने बताया कि, दिलीप साहब ने सीधा फोन करके कहा- 'एक मौलवी को बुलाओ और निकाह करवा दो'। बस यही बात उनके दिल में घर कर गई और फिर यहीं से दोनों ने शादी करने की ठान ली। सायरा बानो ने अपनी पोस्ट में लिखा कि, उनकी शादी का दिन कोई बड़ा भव्य दिन नहीं था। कोई बड़ा डिजाइनर उनकी शादी के लिए नहीं था। ना कोई खास प्लानिंग थी, ना डेकोरेटर और ना ही कोई पहले से व्यवस्था, बस था तो प्यार। सायरा बानो ने बताया कि, मेरी शादी का जोड़ा हमारे इलाके में ही रहने वाले एक दर्जी ने बनाया था। हर चीज बेहद सादगी से भरी हुई थी, लेकिन फिर भी वो दिन मेरे लिए बिल्कुल परफेक्ट था। हमारी शादी नवंबर में होनी थी, लेकिन किस्मत ने कुछ और ही फैसला किया और शादी जल्दी कर दी गई।

    sairabanu_1760155200_3740580985202048187_60279663841

    घोड़ी की छतरी से जब टकराया दिलीप साहब का सेहरा

    दिलीप कुमार और सायरा बानो की शादी के लिए खास तैयारियां बिल्कुल नहीं थीं। शादी के लिए दोनों ने तुरंत हामी भरी। यहां तक कि जब दिलीप साहब सायरा बानो के घर बारात लेकर आए तो उस वक्त का भी एक मजेदार किस्सा उन्होंने अपनी पोस्ट में शेयर किया है। सायरा बानो ने बताया कि, 'मुझे याद है कि हमारी बारात का सीन भी बड़ा मजेदार था। साहब की बारात जब मेरे घर की गली से गुजर रही थी, तो घोड़ी की छतरी उनके सेहरे से टकरा गई। मैं बता नहीं सकती ये नजारा इतना प्यारा था कि याद करते ही आज भी मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती है। उस दिन मेरा घर मेहमानों से भरा हुआ था और इस वाक्या को सुनकर और देखकर हर कोई हंस-हंसकर लोट-पोट हो रहा था। जो लोग शादी में नए आए थे, मानो वो मेरे परिवार का हिस्सा थे। ये नज़ारे आज भी मेरे दिल में बसे हुए हैं।'

    sairabanu_1760155200_3740580985210410000_60279663841

    शादी में कम पड़ा खाना, कांटे-चम्मच चुरा ले गए लोग

    सायरा ने बताया कि जब उनका निकाह हो रहा था तो वो घर की ऊपरी मंजिल पर थीं। घर के नीचे पूरी बारात और दूल्हा बने दिलीप कुमार आ चुके थे। लेकिन जब वो छत से नीचे आ रहीं थीं तो उन्हें नीचे ही आने में दो घंटे लग गए थे, क्योंकि भीड़ बहुत ज्यादा थी। सायरा ने ये भी बताया कि, ज्यादा भीड़ होने की वजह से शादी में खाना भी कम पड़ गया था। लोग छोटी-छोटी चीजें चुराने पर उतर आए थे और अपनी जेब में एक याद के तौर पर रखकर ले जाने लगे थे। कोई चम्मच-कांटे चुरा रहा था, तो कोई किसी और चीज़ पर हाथ साफ कर रहा था। जो भी उस दिन हुआ वो शब्दों में तो बयां नहीं किया जा सकता है। आपको बता दें कि साल 2021 में दिलीप साहब ने सभी को अलविदा कह दिया था। अक्सर सायरा बानो इंस्टाग्राम पर अपनी और दिलीप साहब की तस्वीरें शेयर करती हैं।

    यह भी पढ़ें- Dilip Kumar की नातिन ने सिनेमा में अजमाई किस्मत! 20 साल के करियर के बाद भी नहीं मिला स्टारडम