Saif Ali Khan को मिली जान से मारने की धमकी, बाबा सिद्दीकी हत्याकांड के मुख्य आरोपी से जुड़े तार
बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सिनेमा जगत में चर्चा का विषय बन गया है।
HighLights
नहीं थम रहा सितारों को मिल रही धमकियों का सिलसिला
अब सुपरस्टार सैफ अली खान को मिली जान से मारने की धमकी
सामने आया बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के आरोपी का नाम
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के सितारों को धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन किसी ने किसी सेलेब्स को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आता रहता है। अब नया नाम छोटे नवाब और सुपरस्टार सैफ अली खान (Saif Ali Khan) का शामिल हो रहा है।
सैफ को जान से मारने की धमकी मिली है और इससे सिनेमाई गलियारे में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि एक्टर को धमकी देने वाला बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड से ताल्लुक रखने वाल मुख्य आरोपी है।
सैफ अली खान को मिली जान से मारने की धमकी
समाचार एजेंसी आईएनएएस की तरफ से शेयर किए गए ऑफिशियल ट्वीट में इस मामले की जानकारी दी गई है। जिसमें बताया गया है- बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांछित आरोपी जीशान अख्तर से धमकी मिली है। मुंबई पुलिस इस धमकी की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह सच में अख्तर की तरफ से आई है या कोई और उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है।
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एक अधिकारी ने बताया कि इससे पहले अभिनेता तुषार कपूर और आयुष्मान खुराना को भी धमकियां मिल चुकी हैं। उस मामले में, पुलिस ने बेंगलुरु के रहने वाले 30 वर्षीय IIT ग्रेजुएट वैभव मिश्रा को गिरफ्तार किया था, जिसने कथित तौर पर धमकियां देने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) का इस्तेमाल किया था। अधिकारी ने बताया कि मिश्रा का किसी भी गिरोह से कोई संबंध नहीं है।
Bollywood actor Saif Ali Khan has reportedly received a threat from Zeeshan Akhtar, a wanted accused in the Baba Siddique murder case. Mumbai Police is investigating the threat and verifying whether it was actually issued by Akhtar or someone impersonating him. An official said that actors Tushar Kapoor and Ayushmann Khurrana had also received threats earlier. In that case, police arrested 30-year-old Vaibhav Mishra, an IIT graduate from Bengaluru, who allegedly used artificial intelligence (AI) to issue threats. The official said Mishra had no links to any gang: Mumbai Police sources— IANS (@ians_india) November 19, 2026
सैफ अली खान को मिली धमकी के बाद से एक बार फिर से मुंबई पुलिस की चिंता बढ़ गई है। क्योंकि इससे पहले अभिनेता टाइगर श्रॉफ पर हुए जानलेवा हमले ने भी फिल्मी जगत और प्रशासन को हिलाकर रख दिया था।
सैफ पर हुआ था अटैक
दरअसल ये पहला मौका नहीं है जब सैफ अली खान का नाम इस तरह के मामले की वजह से सुर्खियां बटोर रहा है। इससे पहले सैफ पर एक अज्ञात शख्स द्वारा देर रात उनके घर में चाकू से जानलेवा हमले हुआ था, जिसमें एक्टर की जान बाल-बाल बची थी।
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