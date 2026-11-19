एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। हिंदी सिनेमा के सितारों को धमकियां मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आए दिन किसी ने किसी सेलेब्स को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आता रहता है। अब नया नाम छोटे नवाब और सुपरस्टार सैफ अली खान (Saif Ali Khan) का शामिल हो रहा है।

सैफ को जान से मारने की धमकी मिली है और इससे सिनेमाई गलियारे में हलचल तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि एक्टर को धमकी देने वाला बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड से ताल्लुक रखने वाल मुख्य आरोपी है।

सैफ अली खान को मिली जान से मारने की धमकी समाचार एजेंसी आईएनएएस की तरफ से शेयर किए गए ऑफिशियल ट्वीट में इस मामले की जानकारी दी गई है। जिसमें बताया गया है- बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान को बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में वांछित आरोपी जीशान अख्तर से धमकी मिली है। मुंबई पुलिस इस धमकी की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या यह सच में अख्तर की तरफ से आई है या कोई और उसके नाम का इस्तेमाल कर रहा है।