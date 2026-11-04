'मैं सड़क पर चिल्ला रही...', Kareena Kapoor ने याद की सैफ पर हुए हमले वाली खौफनाक रात, 6 महीने तक नहीं आई नींद
करीना कपूर और सैफ अली खान ने 'कॉफी विद करण' में अपने घर पर हुए हमले की खौफनाक रात को याद किया।
HighLights
करीना ने याद की सैफ पर हुए हमले की खौफनाक रात
घटना के बाद करीना को छह महीने तक नींद नहीं आई
सैफ ने इसे अपनी जिंदगी की सबसे बुरी रात बताया
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 'कॉफी विद करण' (Koffee With Karan) के आखिरी सीजन में इस बार गेस्ट के तौर पर नजर आए करीना कपूर (Kareena Kapoor) और सैफ अली खान (Saif Ali Khan)। कई सालों बाद, यह जोड़ी एक साथ शो में लौट रही है।
प्रोमो से ही पता चल गया है कि यह एपिसोड काफी मजेदार होने वाला है, जिसमें सैफ का बेबाक मजाकिया अंदाज और करीना की हाजिरजवाबी देखने को मिलेगी। वहीं, दोनों कलाकार उस रात को भी याद किया जब पिछले साल उनके घर में सैफ पर हमला हुआ था।
6 महीने तक सो नहीं पाईं एक्ट्रेस
एपिसोड के एक बेहद भावुक पल में, सैफ और करीना ने उस रात के बारे में खुलकर बात की। करीना ने बताया कि उस घटना का उन पर क्या असर पड़ा। उन्होंने खुलासा किया कि इसके बाद वे छह महीने तक सो नहीं पाईं।
सैफ ने बताया जिंदगी की सबसे बुरी रात
उस रात की घबराहट को याद करते हुए उन्होंने कहा, 'मैं सड़क पर चिल्ला रही थी, 'रुको, रुको'। यह बिल्कुल किसी फिल्मी सीन जैसा था।' उस भयानक अनुभव को याद करते हुए, सैफ ने इसे अपनी सबसे बुरी रात बताया। अभिनेता ने अपनी चोटों की गंभीरता के बारे में बात की और बताया कि उस स्थिति में खुद को शांत बनाए रखने के लिए कितनी हिम्मत जुटानी पड़ी, खासकर तब जब उनके बच्चे भी यह सब देख रहे थे।
एक्टर पर हुआ था चाकू से हमला
बता दें कि 16 जनवरी 2025 को एक घुसपैठिया बांद्रा में सैफ और करीना के अपार्टमेंट में घुस गया था। वहां उसने सैफ की हाउस हेल्प को बंधक बना लिया। जब सैफ ने बीच-बचाव किया, तो मामला हिंसक झड़प में बदल गया, जिसमें हमलावर ने सैफ पर चाकू से हमला किया । सैफ को ऑटो-रिक्शा से तुरंत अस्पताल ले जाया गया। छह घंटे तक चली सर्जरी चली।
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इस घटना के बाद, मुंबई पुलिस ने हमले के तीन दिन बाद आरोपी मोहम्मद शरीफुल को गिरफ्तार कर लिया। अदालत द्वारा शरीफुल की अपना अपराध स्वीकार करने की दूसरी कोशिश को खारिज किए जाने के बाद, अब इस मामले में सुनवाई शुरू हो गई है। यह सुनवाई पिछले महीने शुरू हुई थी।
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