'शाकाल' बन गए Saif Ali Khan, परेशान होकर नोचने लगे बाल; वीडियो देख नहीं रोक पाएंगे हंसी

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सैफ अली खान (Saif Ali Khan) ने हाल ही में इंस्टाग्राम पर डेब्यू किया है। तब से वह सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन कुछ न कुछ पोस्ट करते रहते हैं। हाल ही में एक्टर ने अपना हैलोवीन लुक शेयर किया।

सोशल मीडिया पर वीडियो हुआ वायरल इस मजेदार लुक को देखकर आप भी पेट पकड़कर हंसने लग जाएंगे। अभिनेता की हालिया इंस्टाग्राम पोस्ट ने फैंस का खूब मनोरंजन किया है। अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए गए एक वीडियो में एक्टर गंजे नजर आ रहे हैं, लेकिन अचानक वे अपने सिर से उस प्रोस्थेटिक मेकअप को नोचकर हटा देते हैं, जोकि देखने में काफी फनी लग रहा है।

View this post on Instagram A post shared by Saif Ali Khan (@saifalikhanpataudi) एक्टर के मेकअप के नीचे उनके असली बाल दिखाई देने लगते हैं जिसके बाद से वहां मौजूद सभी लोग हंसने लग जाते हैं। वीडियो शेयर करते हुए सैफ ने कैप्शन में लिखा, 'यहां सब अपने हैलोवीन लुक्स के बारे में पोस्ट कर रहे हैं और मैं बस मंडे से निपट रहा हूं। मेरा तो मन कर रहा है कि अपने बाल ही नोच लूं!' कॉफी विद करण में नजर आएगी जोड़ी सैफ सोशल मीडिया के जरिए फैंस को अपनी निजी जिंदगी की झलक भी दिखा रहे हैं। इसके अलावा, एक्टर अपनी पत्नी करीना कपूर खान के साथ 'कॉफी विद करण' में फिर से नजर आने वाले हैं। शो पर एक कपल के तौर पर यह उनका दूसरा मौका होगा। इसका प्रोमो हाल ही में जारी हुआ जोकि काफी वायरल हो रहा है।