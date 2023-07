What Jhumka Song Teaser: कल गिरेगा रानी का 'झुमका', 'Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani' के नए गाने का टीजर रिलीज

Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के ट्रेलर में रणवीर सिंह और आलिया भट्ट की सिजलिंग केमेस्ट्री देखने के बाद फैंस को फिल्म की रिलीज का बेसब्री से इंतजार है। पहला गाना तुम क्या मिले रिलीज होने के बाद फिल्म का दूसरा सॉन्ग भी आउट होने वाला है। झुमका मूवी का सेकंड सॉन्ग है जिसका टीजर जारी कर दिया गया है।

Still Images of Alia Bhatt and Ranveer Singh from Jhumka Song

