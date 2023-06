Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani में नजर आने वाले रणवीर सिंह ने लेटेस्ट लुक में कराया फोटोशूट, देखें तस्वीरें

Ranveer Singh Latest Photoshoot रणवीर सिंह ने अपनी लेटेस्ट फोटोशूट की तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की है। इसमें उन्हें नए लुक में देखा जा सकता है। वह काफी कूल लग रहे है। उनकी फोटोज पर कई कलाकारों ने भी कमेंट किया है। वहीं कई लोग उनकी जल्द रिलीज होनेवाली फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के लुक से तुलना कर रहे है।

Ranveer Singh Latest Photoshoot, Ranveer Singh news

Edited By: Rupesh Kumar