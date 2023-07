RARKPK Promo: करण जौहर ने रिलीज किया 'रॉकी और रानी...' का नया प्रोमो, रणवीर सिंह की बात सुन छूट जाएगी हंसी

Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani Promo आलिया भट्ट और रणवीर सिंह इन दिनों अपनी फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी की रिलीज की तैयारी कर रहे हैं। दोनों अब तक कई शहरों में फिल्म के प्रमोशन के लिए जा चुके हैं। इस बीच डायरेक्टर करण जौहर भी पीछे नहीं रहे। उन्होंने गुरुवार को रॉकी और रानी की प्रेम कहानी का नया प्रोमो रिलीज किया है।

Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani New Promo, Instagram