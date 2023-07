एक बार फिर धार्मिक रोल में दिखेंगे अरुण गोविल! श्रीराम के बाद इस भगवान के किरदार में नजर आएंगे एक्टर

Arun Govil अरुण गोविल ने रामानंद सागर की रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाई थी। तब से लेकर आज तक उन्हें इस रोल के लिए लोगों का प्यार मिलता है। एयरपोर्ट पर लोग उनके साथ फोटो क्लिक कराने के लिए आज भी उत्साहित हुए रहते हैं। अरुण गोविल को लेकर खबर है कि वह एक बार फिर धार्मिक रोल में नजर आएंगे।

Still Image of Arun Govil from Ramayan (Left) and File Photo of Arun Govil (Right)

