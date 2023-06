Ramayan Re-Telecast: 'आदिपुरुष' विवाद के बीच फिर टेलीकास्ट होगा 'रामायण', जानिए- कब और कहां देख सकते हैं शो?

Ramayan Re-Telecast ओम राउत की निर्देशित फिल्म आदिपुरुष को लेकर विवाद खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है दूसरी ओर खबर है कि रामानंद सागर का हिट पौराणिक शो रामायण का फिर से प्रसारण होने जा रहा है। मेकर्स ने लॉकडाउन के बाद फिर से शो को टेलीकास्ट करने का फैसला किया है। जानिए शो आप कब और कहां देख सकते हैं।

Ramanand Sagar Ramayan Re-Telecast On TV. Photo- Instagram

नई दिल्ली, जेएनएन। Ramayan Re-Telecast: रामानंद सागर का पॉपुलर पौराणिक शो 'रामायण' 1987 में आया सबसे हिट सीरियल था। इस शो ने दर्शकों के दिल पर ऐसी छाप छोड़ी थी कि अरुण गोविल और दीपिका चिखलिया को असली राम-सीता समझने लगे थे। सालों बाद भी लोग रामानंद सागर के इस शो को चाव से देखते हैं। साल 2020 में कोरोना महामारी के दौरान लगे लॉकडाउन में इस शो को दोबारा टेलीकास्ट किया गया था। लेटेस्ट रिपोर्ट के मुताबिक, तीसरी बार शो को टीवी पर टेलीकास्ट किया जाएगा। कहां देख सकते हैं रामानंद सागर की 'रामायण'? 'रामायण' को लेकर सालों बाद भी वही क्रेज है, जो साल 1987 में था। लॉकडाउन के दौरान 'रामायण' सबसे ज्यादा देखे जाने वाला शो बन गया था। अब 'आदिपुरुष' (Adipurush) के विवाद के बाद मेकर्स ने इस शो को फिर से टेलीकास्ट करने का फैसला किया है। मेकर्स इस पौराणिक शो को शेमारू टीवी पर टेलीकास्ट करेंगे। कब शुरू हुआ 'रामायण' का फिर से टेलीकास्ट? रामानंद सागर की निर्देशित 'रामायण' को आप 3 जुलाई 2023 से शेमारू टीवी (Shemaroo TV) पर शुरू होगा। आप इसे सोमवार से शनिवार तक शाम के 7 बजे देख सकते हैं। आदिपुरुष पर क्यों हुआ विवाद? ओम राउत के निर्देशन में बनी 'आदिपुरुष' रामायण पर आधारित है। ऐसे में ऑडियंस को फिल्म से काफी उम्मीदें थीं, लेकिन टपोरी स्टाइल डायलॉग और खराब वीएफएक्स ने उनकी उम्मीदों को चकनाचूर कर दिया। सीता बनीं कृति सेनन और राम बने प्रभास समेत पूरी स्टार कास्ट को भी काफी आलोचना सहनी पड़ी। विवाद बढ़ा तो बाद में कुछ डायलॉग्स को बदले गए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। विवादों का असर फिल्म की कमाई पर भी पड़ा। शुरू में तो फिल्म ने अच्छा बिजनेस किया, लेकिन धीरे-धीरे इसकी कमाई घटती जा रही है। सिनेमाघरों के मालिक का कहना है कि लोग अब मूवी देखने नहीं आ रहे हैं। दीपिका चिखलिया, अरुण गोविल और सुनील लहरी ने भी 'आदिपुरुष' पर अपना गुस्सा निकाला था। 'रामायण' में राम बने अरुण ने तो फिल्म को 'हॉलीवुड का कार्टून' तक कह दिया था। लक्ष्मण का किरदार निभा चुके सुनील लहरी ने कहा था कि मूवी देखकर उन्हें निराशा हुई।

