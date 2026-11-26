Ranveer Singh को इस एक्टर ने 24 बार मारा था थप्पड़, सूज गए थे 'धुरंधर' के गाल; डायरेक्टर को नहीं पड़ा फर्क
क्या आपको पता है कि फिल्म के सेट पर रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को 24 बार थप्पड़ मारा गया था। एक्टर इस घटना के बाद कांपने लगे थे।
HighLights
रणवीर सिंह को खाने पड़े थे 24 थप्पड़
डायरेक्टर के सामने एक्टर ने मारे थे थप्पड़
रणवीर सिंह के गाल में हो गई थी सूजन
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के 'धुरंधर' रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को सेट पर एक-दो बार नहीं बल्कि 24 बार थप्पड़ मारा गया था। सामने बैठे डायरेक्टर को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि एक्टर के साथ क्या हो रहा था। उन्हें तकलीफ हो रही थी या नहीं।
इस बात का खुलासा उस शख्स ने किया है कि जिसने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को थप्पड़ मारा था। यह एक्टर हैं रजा मुराद (Raza Murad)। एक्टर ने एक हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया है कि आखिर क्यों उन्हें रणवीर को 24 बार थप्पड़ मारना पड़ा था।
क्यों रणवीर को पड़े थे 24 थप्पड़?
रजा मुराद और रणवीर सिंह ने साथ में संजय लीला भंसाली निर्देशित पद्मावत (Padmaavat) में काम किया था। फिल्म में एक सीन था जिसमें रजा को रणवीर को थप्पड़ मारना था। रजा ने एक बार मारा, दो बार मारा, तीन बार मारा... लेकिन संजय लीला भंसाली को वो शॉट पसंद नहीं आया। इस बारे में एक हालिया यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत में एक्टर ने बताया-
बार-बार हो रहा था। इसके लिए 24 रीटेक लेने पड़े क्योंकि संजय को एक जोरदार थप्पड़ चाहिए था, जो उन्हें मिल नहीं पा रहा था। संजय को इस बात की कोई परवाह नहीं थी कि रणवीर को कैसा लग रहा होगा। वे बस मुझसे कहते जा रहे थे, 'रजा, मारो। एक और मारो'। आखिर में रणवीर का गाल सूज गया था। रणवीर ने बताया कि वह पूरी तरह हिल गए थे और बस अपनी इच्छाशक्ति के सहारे खड़े थे। उन्होंने सोशल मीडिया पर भी इस बारे में बात की थी।
रणवीर सिंह की तारीफ में क्या बोले रजा मुराद?
रणवीर सिंह की तारीफ करते हुए रजा मुराद ने कहा, "वह बहुत ही फुर्तीले और विनम्र हैं। वह अपने काम पर पूरा ध्यान देते हैं। शूटिंग के दौरान वह किसी से बात नहीं करते। वह पूरी तरह से अपने किरदार में डूबे रहते हैं। बिल्कुल पिंजरे में बंद शेर की तरह रणवीर उसी तरह घूमते रहते हैं, किसी से बात नहीं करते और पूरी तरह से उसी स्थिति में रहते हैं।"
एक्टर ने आगे कहा, "इसके अलावा जब रणवीर कोई शॉट दे रहे होते हैं, तो वह अपनी नजरों के सामने मौजूद हर व्यक्ति को वहां से हटा देते हैं। वह एक बेहद प्रतिभाशाली, ईमानदार और सहज अभिनेता हैं।"
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