एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। क्या आपको पता है कि बॉलीवुड के 'धुरंधर' रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को सेट पर एक-दो बार नहीं बल्कि 24 बार थप्पड़ मारा गया था। सामने बैठे डायरेक्टर को जरा भी फर्क नहीं पड़ रहा था कि एक्टर के साथ क्या हो रहा था। उन्हें तकलीफ हो रही थी या नहीं।

इस बात का खुलासा उस शख्स ने किया है कि जिसने रणवीर सिंह (Ranveer Singh) को थप्पड़ मारा था। यह एक्टर हैं रजा मुराद (Raza Murad)। एक्टर ने एक हालिया इंटरव्यू में खुलासा किया है कि आखिर क्यों उन्हें रणवीर को 24 बार थप्पड़ मारना पड़ा था।

क्यों रणवीर को पड़े थे 24 थप्पड़? रजा मुराद और रणवीर सिंह ने साथ में संजय लीला भंसाली निर्देशित पद्मावत (Padmaavat) में काम किया था। फिल्म में एक सीन था जिसमें रजा को रणवीर को थप्पड़ मारना था। रजा ने एक बार मारा, दो बार मारा, तीन बार मारा... लेकिन संजय लीला भंसाली को वो शॉट पसंद नहीं आया। इस बारे में एक हालिया यूट्यूब चैनल के साथ बातचीत में एक्टर ने बताया-