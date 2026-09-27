'अमीरों की शादी में वेटर...' Mushtaq Khan के अंतिम संस्कार में नहीं पहुंचे बॉलीवुड 'स्टार्स', रजा मुराद ने लगाई लताड़

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। जाने-माने एक्टर मुश्ताक खान का 24 सितंबर को 75 साल की उम्र में कैंसर के कारण निधन हो गया। उनका अंतिम संस्कार 25 सितंबर को मुंबई में हुआ, जिसमें फिल्म इंडस्ट्री के उनके दोस्त और साथी कलाकार जैसे राजपाल यादव, रजत बेदी, अन्नू कपूर, सुभा आर्य और अन्य लोग शामिल हुए।

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उन्होंने आगे कहा, 'जबकी बहुत से उनके साथी, उनके कलीग्स, एक्टर्स, सब आए। लेकिन कोई बड़ा चेहरा नहीं आया। हां, लेकिन अगर यह किसी उद्योगपति के बेटे की शादी होती, तो वे न सिर्फ वहां जाते, बल्कि मेहमानों की वेटर की तरह सेवा भी करते। या अगर किसी राजनीतिक पार्टी को उनकी जरूरत होती, तो वे जरूर वहां पहुंचते।

लेकिन उन्होंने उस व्यक्ति को श्रद्धांजलि नहीं दी जिसने फिल्म इंडस्ट्री को अपने जीवन के 50 साल दिए। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी दे दी और फिर भी, आप उनके लिए 50 मिनट नहीं निकाल सके'। मुश्ताक खान के काम की तारीफ की रजा ने कहा कि मुश्ताक ने बिना किसी की 'चापलूसी' किए अपनी काबिलियत के दम पर बड़ा नाम कमाया। उन्होंने कहा, 'वे सिर्फ अपने काम के दम पर इस मुकाम तक पहुंचे। उन्हें अपनी जिंदगी में आपकी जरूरत नहीं थी, और न ही मौत के बाद उन्हें आपकी जरूरत होगी। लेकिन अफसोस इस बात का रहेगा कि ऐसा कोई स्टार नहीं है जिसके साथ मुश्ताक खान ने काम न किया हो, और फिर भी कोई उनसे आखिरी बार मिलने नहीं आया'।

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मुश्ताक खान का निधन शुक्रवार को मुंबई में मुश्ताक खान का अंतिम संस्कार किया गया। फिल्म इंडस्ट्री के कई लोगों ने उन्हें आखिरी विदाई दी, जिनमें एक्टर राजपाल यादव, संजय मिश्रा, मनीष वाधवा, शहजाद खान, जैद दरबार और कॉमेडियन सुनील पाल के साथ-साथ फिल्ममेकर अनीस बज्मी भी शामिल थे।