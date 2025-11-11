Delhi Blast: दिल्ली धमाके से दहल उठा बॉलीवुड, रवीना-सोनू सूद समेत कई स्टार्स ने जाहिर की चिंता
राजधानी दिल्ली में लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट (Delhi Car Blast) से पूरा देश दहल उठा है। इस हादसे में करीब 12 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 20 लोग इसमें घायल हुए हैं। उधर बॉलीवुड के सितारों ने भी जिन लोगों की मौत हुई है, उस पर अपना दुख व्यक्त किया है।
एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली. देश की राजधानी दिल्ली में हाल ही में लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट से पूरा देश दहल उठा है। इस हादसे में करीब 12 लोगों की मौत हुई है, तो वहीं 20 लोग इसमें घायल हुए हैं। अलग-अलग जांच एजेंसियां इस वक्त जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। उधर बॉलीवुड के सितारों ने भी जिन लोगों की मौत हुई है, उस पर अपना दुख व्यक्त किया है।
सिद्धार्थ मल्होत्रा-
एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपने सोशल मीडिया पर हैंडल पर दिल्ली ब्लास्ट के पीड़ितों के लिए अपना दुख व्यक्त किया है। सिद्धार्थ ने इंस्टाग्राम स्टोरी में लिखा है कि, 'दिल्ली में हुए इस धमाके के सभी पीड़ितों और प्रभावित लोगों के प्रति मेरी संवेदनाएँ हैं। मैं उनके परिवारों के लिए अपना प्यार और प्रार्थनाएं भेज रहा हूँ। कृपया इस समय सुरक्षित और सतर्क रहें।'
रवीना टंडन-
बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन ने कार ब्लास्ट पर प्रतिक्रिया दी है। रवीना ने दुख जाहिर करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है कि, "दिल्ली विस्फोट में अपने प्रियजनों को खोने वाले सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। बहुत ही भयानक खबर।"
रिद्धिमा कपूर साहनी-
रणबीर कपूर की बहन रिद्धिमा कपूर साहनी भी दिल्ली में ही रहती हैं। रिद्धिमा ने भी दिल्ली में कार ब्लास्ट पर एक पोस्ट शेयर किया है। साथ ही पीड़ितों के प्रति अपना दुख व्यक्त किया है। रिद्धिमा ने लिखा कि, 'मेरी प्रार्थनाएं उन लोगों के लिए हैं जिन्होंने अपनी जान गँवाई है, उनके परिवारों के लिए और जो घायल हुए हैं। लाल किला विस्फोट से दुखी हूँ, ईश्वर दोषियों को ढूंढे और उन्हें कड़ी सजा दे। प्रेयर्स एंड मोर प्रेयर्स।'
सोनू सूद-
एक्टर सोनू सूद ने भी सोशल मीडिया पर दिल्ली में हुए कार ब्लास्ट पर अपना गुस्सा जाहिर किया, साथ ही इस हादसे के पीड़ितों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। सोनू ने लिखा कि, दिल्ली में लाल किले के पास आज हुए विस्फोट से प्रभावित सभी लोगों के प्रति मेरी संवेदना है। आइए, पीड़ितों का समर्थन करें, एक-दूसरे का ख्याल रखें और शांति बनाए रखें।
थलपति विजय-
साउथ के जाने-माने एक्टर थलपति विजय ने भी इस पर चिंता जाहिर की और एक्स पर एक पोस्ट किया है। थलपति विजय ने लिखा कि, 'दिल्ली के लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए कार बम विस्फोट की खबर से मैं बेहद स्तब्ध और दुखी हूं। कई लोगों की जान चली गई है। जिन परिवारों ने अपने प्रियजनों को खोया है, उनके प्रति मेरी गहरी संवेदना है। मैं सभी घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना करता हूं।'
Deeply shocked and saddened by the news of car explosion near Red Fort Metro, Delhi that has claimed precious lives.— TVK Vijay (@TVKVijayHQ) November 10, 2025
My heartfelt condolences to the families who lost their loved ones. Wishing speedy recovery to all those injured.
इसके अलावा भी कई स्टार्स हैं, जिन्होंने दिल्ली में हुए इस हादसे के प्रति अपना गुस्सा जाहिर किया है साथ ही पीड़ितों के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त की हैं।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।