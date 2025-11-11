Delhi Blast : दिल्ली ब्लास्ट में झिंझाना के नोमान की मौत, कैराना का अमन गंभीर घायल
दिल्ली में हुए एक विस्फोट में झिंझाना के नोमान की मृत्यु हो गई, जबकि कैराना के अमन गंभीर रूप से घायल हो गए। नोमान की मौत से उनके गृहनगर में शोक की लहर दौड़ गई है, वहीं अमन अस्पताल में जीवन के लिए संघर्ष कर रहे हैं। दोनों परिवारों पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है।
जागरण संवाददाता, शामली। दिल्ली में सोमवार की शाम लाल किला के पास हुए कार ब्लास्ट में शामली के झिंझाना निवासी नोमान की मौत हो गई, जबकि उसका चचेरा भाई कैराना निवासी अमन गंभीर घायल हुआ है। मंगलवार सुबह स्वजन को जानकारी मिली और वे दिल्ली के लिए रवाना हो गए। दोनों कास्मेटिक की दुकान चलाते हैं और समान खरीदारी के लिए दिल्ली गए थे।
झिंझाना में मुहल्ला मनिहारान निवासी 22 वर्षीय नोमान अंसारी पुत्र इमरान झिंझाना कस्बे में कास्मेटिक की दुकान करता था। सोमवार शाम वह अपने चचेरे भाई कैराना निवासी अमन के साथ समान खरीदारी के लिए दिल्ली गया था। पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने के बाद जहां रहे थे कि इस दौरान तेज धमाका हुआ। जिसमें नोमान की मौके पर मौत हो गई, जबकि अमन गंभीर घायल हुआ है।
मंगलवार सुबह नोमान के स्वजन के पास दिल्ली से काल आया। जिसमें बताया गया कि सोमवार शाम लाल किला के पास हुए ब्लास्ट में नोमान की मौत हो गई व अमन घायल है। घटना की सूचना से स्वजन में कोहराम मच गया। परिवार के कुछ लोग दिल्ली के लिए रवाना हो गए है। सूचना मिलने पर सीओ कैराना, झिंझाना पुलिस भी नोमान के घर पहुंची और मामले की जानकारी ली।
