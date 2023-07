खत्म होने वाला है इंतजार, इस दिन आएगा रणवीर-आलिया की रोमांटिक-कॉमेडी Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani का ट्रेलर

नई दिल्ली, जेएनएन। Rocky Aur Rani Kii Prem Kahaani Trailer Date: आलिया भट्ट (Alia Bhatt) और रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की अपकमिंग फिल्म 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' का टीजर सामने आने के बाद फैंस में इसका ट्रेलर देखने की बेताबी बढ़ गई है। इसी मूवी से करण जौहर (Karan Johar) सात साल बाद डायरेक्शन के क्षेत्र में वापसी कर रहे हैं।

नामी कलाकारों से सजी इस फिल्म का ट्रेलर जल्द ही जारी किया जाएगा, और इसकी ऑफिशियल जानकारी सामने आ चुकी है। 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' रानी चटर्जी (आलिया भट्ट) और रॉकी रंधावा (रणवीर सिंह) की लव स्टोरी होगी। मूवी में जया बच्चन, शबाना आजमी और धर्मेंद्र जैसे दिग्गज कलाकारों का अभिनय भी देखने को मिलेगा। वहीं, हाल ही में मूवी के पहले गाने 'तुम क्या मिले'को रिलीज किया गया, जिसने फैंस के दिलों की धड़कन और बढ़ा दी है।

इस बीच प्रोडक्शन कंपनी धर्मा प्रोडक्शन्स की ओर से ऑफिशियल जानकारी दी गई है कि 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' का ट्रेलर 4 जुलाई को रिलीज किया जाएगा। ट्विटर पर उन्होंने जानकारी शेयर की, '4 जुलाई। वह तारीख जब आपको ट्रेलर के जरिये रॉकी और रानी की प्रेम कहानी को करीब से देखने का मौका मिलेगा- हम बहुत उत्साहित हैं कि आप इसका ट्रेलर देखें। रॉकी और रानी की प्रेम कहानी करण जौहर के फिल्म इंडस्ट्री में 25 साल पूरे करने के ईयर में रिलीज की जा रही है- 28 जुलाई को सिनेमाघरों में।'

4th OF JULY💜

The date when you get a closer look into Rocky & Rani’s prem kahaani as the ✨TRAILER✨ rolls out - we’re so excited for you to finally see it! #RockyAurRaniKiiPremKahaani, a film by Karan Johar in his 25th anniversary year - in cinemas on 28th July.#RRKPK pic.twitter.com/oHVF54kYoa— Dharma Productions (@DharmaMovies) July 2, 2023