क्या Alia Bhatt के लिए 'एनिमल पार्क' छोड़ देंगे Ranbir Kapoor? दिव्या के इल्जाम के बाद सोशल मीडिया पर मची हलचल

दरअसल, एनिमल पार्क के को-प्रोड्यूसर दिव्या खोसला के पति भूषण कुमार हैं। उन्होंने एनिमल को भी को-प्रोड्यूस किया था। ऐसे में लोग सोच में पड़ गए हैं कि रणबीर कपूर अपनी पत्नी आलिया की साइड लेते हुए एनिमल पार्क से किनारा करेंगे या फिर अपना प्रोफेशनल कमिटमेंट पूरा करेंगे।

सोशल मीडिया पर एक यूजर ने लिखा, "आलिया भट्ट के पति रणबीर कपूर एनिमल पार्क में काम कर रहे हैं, जो भूषण कुमार की टी-सीरीज के बैनर तले बनी है। भूषण की पत्नी दिव्या हैं, जिन्होंने इंस्टाग्राम पोस्ट के जरिए आलिया पर इल्जाम लगाया है। अब देखते हैं कि स्क्रीन पर यह अल्फा मेल अपनी पत्नी की साइड लेता है और एनिमल पार्क से पीछे हटता है या नहीं।" ज्यादातर यूजर्स का मानना है कि रणबीर कपूर एनिमल पार्क से पीछे नहीं हटेंगे।

