4000 करोड़ की Ramayana का दशहरा से होगा 'शंखनाद', नए पोस्टर के साथ मेकर्स का बड़ा एलान

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेता रणबीर कपूर की अपकमिंग फिल्म रामायणम् पार्ट-1 को लेकर चर्चाओं का बाजार काफी गर्म है। निर्माता नमित मल्होत्रा की 4000 करोड़े के बजट में बनने वाली इस पौराणिक फिल्म का एक नया पोस्टर मेकर्स की तरफ से रिलीज किया गया है।

इतना ही नहीं नवरात्र के पहले दिन के शुभ अवसर पर मेकर्स ने रामायणम् (Ramayana) की एडवांस बुकिंग का भी एलान किया है, जोकि आने वाले दशहरा से शुरू होगी। आइए इस मामले को थोड़ा और विस्तार से समझते हैं- दशहरा से शुरू होगी एडवांस बुकिंग नवरात्रि के पहले खास दिन के मौके पर रामायणम् के मेकर्स ने फिल्म से भगवान राम के रूप में रणबीर कपूर, सीता के रूप में साईं पल्लवी, लक्ष्मण के रूप में रवि दुबे और रावण के भव्य अवतार में रॉकिंग स्टार यश का नया असेंबल पोस्टर जारी किया है। साथ ही घोषणा की है कि दो पार्ट वाली इस महाकाव्य के पार्ट 1 को दुनियाभर में 5 नवंबर 2026 रिलीज किया जाएगा।