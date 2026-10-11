39 साल बाद फिर साथ नजर आएगी Ramayana के राम- सीता की जोड़ी, फिल्म में पति-पत्नी के तौर पर आएंगे नजर

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। भले ही रामायण (Ramayana) के कितने ही मॉर्डन वर्जन क्यों ना आ जाए रमानंद सागर (Ramanand Sagar) की रामायण की बराबरी नहीं की जा सकती।

साल 1987 में रिलीज हुई इस टीवी सीरीज में अरुण गोविल (Arun Govil) ने भगवान राम और दीपिका चिखलिया (Dipika Chikhlia) ने माता सीता का रोल निभाया था।

किस फिल्म में नजर आएगी जोड़ी?

इस शो से उन्हें घर-घर पहचान मिली और कई लोगों को उनमें अपने भगवान तक नजर आने लगे। अब लगभग 39 साल बाद ये जोड़ी फिर साथ नजर आएगी। ये दोनों कलाकार प्रदीप गुप्ता के निर्देशन में बनी सोशल ड्रामा फिल्म 'नोटिस' (Notice) में नजर आएंगे।

'नोटिस' का प्रीमियर 6 नवंबर को 'वेव्स' (Waves) पर होगा। अरुण गोविल इन दिनों रणबीर कपूर और यश स्टारर फिल्म 'रामायण: राइज ऑफ ए लीजेंड' को लेकर चर्चा में हैं। एक्टर इस मूवी में राम के पिता राजा दशरथ की भूमिका में भी नजर आएंगे।

रामायण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 6 नवंबर को रिलीज़ होने वाली है, जबकि भारत में इसकी रिलीज डेट की आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है। हालांकि कहा जा रहा है कि मूवी दीवाली से पहले 5 नवंबर को रिलीज होगी। 'नोटिस' किस बारे में है? प्रोड्यूसर-एक्टर आदित्य प्रताप सिंह रघुवंशी ने 'नोटिस' को राम और सीता के रिश्ते पर आज के दौर के नजरिए से बनी कहानी बताया है, जो मौजूदा समय के एक गांव पर आधारित है। कहानी एक 150 साल पुरानी दुकान के इर्द-गिर्द घूमती है, जिस पर विकास कार्यों की वजह से खतरा मंडरा रहा है।

अरुण गोविल एक आम आदमी का किरदार निभा रहे हैं जो दुकान को बचाने के लिए भ्रष्ट सिस्टम से लड़ता है, जबकि दीपिका चिखलिया उनकी पत्नी का रोल कर रही हैं, जो इस संघर्ष में उनके साथ खड़ी रहती हैं।