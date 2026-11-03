4000 करोड़ की Ramayana को लीक करने वालों की लगेगी 'लंका', बॉम्बे हाई कोर्ट का सख्त निर्देश?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। आज के दौर में पाइरेसी को लेकर सिनेमा जगत के फिल्ममेकर्स की चिंता काफी बढ़ी रहती है। क्योंकि सिनेमाघरों में रिलीज होने के साथ-साथ फिल्म ऑनलाइन लीक हो जाती हैं। लेकिन रणबीर कपूर की रामायणम् (Ramayana) के साथ ऐसा करने वालों की खैर नहीं।

4000 करोड़ के बजट में बनी फिल्म को ऑनलाइन लीक से बचाने के मेकर्स की तरफ से मुंबई हाई कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी, जिसको लेकर कोर्ट ने मेकर्स के हिट में निर्देश दिया है। पूरा मामला क्या है, आइए जानते हैं-

रामायणम् की ऑनलाइन लीक पर कसेगा शिकंजा निर्देश नितेशी तिवारी की फिल्म रामायणम् को ऑनलाइन लीक और पाइरेसी से सेफ रखने के लिए हाल ही में मेकर्स की तरफ से बॉम्बे हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। जिस पर सुनवाई करते हुए अदालत ने निर्देश दिया है कि अगर कोई भी रामायणम् फिल्म की क्लिप गैरकानूनी तरीके से रिकॉर्ड करता है, ऑनलाइन स्ट्रीमिंग और अपलोड करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

इसके अलावा मेकर्स ये भी कहा गया है कि वे ऐसी वेब साइट्स की पहचान चिन्हित कर लें, जिन पर बिना परमिशन के फिल्म को लीक करके परोसा जा रहा है। 5 नवंबर 2026 को दीवाली वीक में रिलीज होने वाली रामायणम् के लिए ये एक बड़ा फैसला साबित हो सकता है, जिससे फिल्म की कमाई पर असर पड़ता नहीं दिखेगा।