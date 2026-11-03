'आप रावण कैसे हो सकते हैं?', 4000 करोड़ी Ramayana में यश के किरदार से खुश नहीं बेटा यथर्व?

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। रॉकिंग स्टार यश, नितेश तिवारी निर्देशित रामायण (Ramayana) में रावण की भूमिका निभा रहे हैं। जब से उनका लुक सामने आया है, दर्शक उन्हें बड़े पर्दे पर देखने के लिए उत्सुक हैं। मगर उनके बेटे यथर्व (Yatharv) अपने पिता के किरदार से पहले खास खुश नहीं थे।

खुद यश ने खुलासा किया है कि जब उनके बेटे को पता चला कि वह रामायण में रावण की भूमिका निभा रहे हैं, उन्होंने सवाल किया कि वह राम क्यों नहीं बने? उसने पूछा कि उनके पिता रावण कैसे बन सकते हैं?

यश के बेटे उनके किरदार से नहीं हैं खुश यश ने टेलीविजन प्रेजेंटर सुमा कनकला के साथ बातचीत में बताया कि उनके बच्चे अपने दादा-दादी से रामायण सुनते हुए बड़े हुए हैं। ऐसे में उन्हें किरदारों के बारे में अच्छे से पता है। यश ने बताया, "एक बेटे के लिए उसके पिता ही उसके हीरो होते हैं। क्योंकि वह रामायण की कहानी जानता है, इसलिए उसने मुझसे पूछा, 'आप रावण हो? आप रावण कैसे हो सकते हो? क्या आप राम नहीं हो?'"

यश ने दी बेटे को एक्टिंग की सीख बेटे का सवाल सुनकर यश ने उन्हें समझाया कि वह असल में राम हैं और वह सिर्फ रावण की भूमिका निभा रहे हैं। यश ने बताया, "तो मैंने कहा, 'हां, मैं असल जिंदगी में राम हूं, लेकिन फिल्म में मैं रावण का रोल कर रहा हूं।' वह बोला, 'तो फिर आप बुरे आदमी हो।' तो मैंने उसे सिनेमा और एक्टिंग के बारे में समझाया, उसे ड्रॉइंग और वह सब दिखाया।"

बेटे को दी ये सलाह यश ने अपने बेटे को सलाह दी कि वह फिल्म के लिए उनका समर्थन कर सकते हैं, लेकिन रावण की बजाय उन्हें राम के आदर्श पर चलना चाहिए। उन्होंने कहा, "मेरे फैंस के मन में भी शायद यही सवाल हो कि 'यश यह रोल क्यों कर रहे हैं?' खासकर 'सीता अपहरण' जैसे दृश्यों में, जहां मुझे पसंद नहीं किया जाना चाहिए।