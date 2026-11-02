Ramayana Advance Booking: दीवाली पर तहलका मचाएगी रामायण, 50 करोड़ के क्लब में एंट्री मारने के बेहद करीब फिल्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। दीवाली के मौके पर 'रामायण पार्ट 1' (Ramayana) शानदार ओपनिंग के लिए पूरी तरह तैयार है। फिल्म 5 नवंबर को दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है। एडवांस बुकिंग के जरिए फिल्म को जबरदस्त मोमेंटम मिल रहा है।

सैकनिल्क (Sacnilk) की एक रिपोर्ट के अनुसार, नितेश तिवारी के निर्देशन में बनी इस फिल्म ने प्री-सेल्स में अब तक कुल 46.41 करोड़ रुपये की कमाई कर ली है। ब्लॉक की गई सीटों को हटा दें, तो अभी तक की कुल कमाई 37.41 करोड़ रुपये है। 2 नवंबर को सुबह 9 बजे तक, 'रामायण' के लिए 35,718 शोज में लगभग 11.12 लाख टिकट बिक चुके थे।

प्री-सेल्स में कितने टिकट बिके? सबसे ज्यादा डिमांड पहले दिन के लिए है। रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार, 5 नवंबर के लिए 'रामायण' की एडवांस बुकिंग 25.73 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। इस आंकड़े में ब्लॉक की गई सीटें भी शामिल हैं। अगर इन्हें हटा दें, तो यह रकम 21.65 करोड़ रुपये होती है। अब तक हुई कुल घरेलू प्री-सेल्स में से आधे से ज्यादा हिस्सा इसी दिन की बुकिंग का है।

राज्यों की बात करें तो, महाराष्ट्र 9.50 करोड़ रुपये की एडवांस बुकिंग के साथ सबसे आगे है, जबकि कर्नाटक 7.22 करोड़ रुपये के साथ दूसरे नंबर पर है। दिल्ली 6.84 करोड़ रुपये के साथ तीसरे स्थान पर है, और गुजरात 3.62 करोड़ रुपये के साथ चौथे नंबर पर है।

हाफ सेंचुरी के बेहद करीब फिल्म वहीं हिंदी संस्करण अभी भी एडवांस बुकिंग में सबसे आगे चल रहा है। हिंदी वर्जन से अब तक 39.06 करोड़ रुपये की कमाई हुई है, जो कुल कमाई का लगभग 84 प्रतिशत है। कन्नड़ वर्जन 4.45 करोड़ रुपये के साथ दूसरे स्थान पर है, और इसके बाद तेलुगु वर्जन 2.38 करोड़ रुपये के साथ आता है। वहीं, तमिल वर्जन ने अब तक 42.57 लाख रुपये की कमाई दर्ज की है।