Ramayana के 'मंगल रंग' गाने के विवाद में कूदे अरमान मलिक, हिंदु महाकाव्य में सूफी कव्वाली फील पर दिया ये जवाब

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। एक तरफ जहां रणबीर कपूर की फिल्म रामायण (Ramayana Part 1) की एडवांस बुकिंग को लेकर दर्शकों में जबरदस्त क्रेज है, तो वहीं दूसरी तरफ मूवी के कुछ दिनों पहले रिलीज हुए गाने 'मंगल रंग' को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त बवाल मचा हुआ है। कई लोगों को माइथोलॉजिकल फिल्म में म्यूजिक में सूफी कव्वाली का प्रभाव नजर आया, जिस पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त की है।

लोगों का कहना है कि सूफी कव्वाली की धुन हिंदू महाकाव्य में उचित नहीं है। अब 'मंगल रंग' गाने को लेकर छिड़े विवाद पर सिंगर अरमान मलिक ने रिएक्ट किया है, जो खुद भी इस गाने का हिस्सा हैं। ए आर रहमान के म्यूजिक के सपोर्ट में उतरें अरमान मलिक अरमान मलिक ने न्यूज 18 से खास बातचीत में 'मंगल रंग' गाने के विवाद पर बात करते हुए कहा कि संगीत को समझने का सबका अपना नजरिया है। उन्होंने कहा, "पूरी टीम का बस एक ही लक्ष्य था कि रणबीर कपूर और साई पल्लवी द्वारा पर्दे पर निभाए गए किरदारों के प्रेम की पवित्रता और दिव्यता को दिखाया जा सके। गाने सुनने वाला व्यक्ति किसी भी गीत को कैसे समझता है, ये हमेशा उसकी सोच पर निर्भर करता है। एक आर्टिस्ट होने के नाते मेरा फोकस बस यही था कि उस पल में भक्ति में डूबकर पूरे सम्मान के साथ इस गाने को पेश करें।"

रामायण में भगवान राम और माता सीता के विवाह पर फिल्माए गए इस गाने के हिंदी वर्जन को जहां अरिजीत सिंह (Arijit Singh Song) और श्रेया घोषाल ने अपनी मधुर आवाज दी है, तो वहीं इसका कन्नड़ वर्जन अरमान मलिक और बेला शेंदे ने गाया है।

रणबीर के साथ काम करने का सपना हुआ पूरा अरमान मलिक ने अपने एक पुराने इंटरव्यू में रणबीर कपूर की किसी फिल्म के लिए गाना गाने की इच्छा व्यक्त की थी और रामायण पार्ट 1 के साथ ही उनका ये सपना सच हो गया है। अपना ड्रीम सच होने पर बात करते हुए अरमान मलिक ने कहा, "ये मेरे लिए निजी तौर पर बड़ी उपलब्धि है। इंडस्ट्री में कुछ ऐसे आइकॉन्स हैं, जिन्हें हमने बड़े होते-होते सिनेमा में रोमांस और हर इमोशन को बखूबी पकड़ते हुए देखा है। बिना किसी शक मेरी जनरेशन के रणबीर कपूर वो पब्लिक फिगर है। इस गाने के पीछे की जर्नी ने मेरे लिए यह और भी खास बना दिया है।