Ramayana पर सोमवार को बरसी महादेव की कृपा, रिलीज से पहले ताबड़तोड़ कमाई; रणबीर की मूवी रचेगी इतिहास?

एंटरटेनमेंट डेस्क,नई दिल्ली। रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) की 4000 करोड़ की रामायण (Ramayana) को लेकर फैंस में जबरदस्त क्रेज देखने को मिल रहा है। यही वजह है कि 20 अक्टूबर को एडवांस बुकिंग कमाई खुलने के बाद से ही लोग धड़ाधड़ फर्स्ट डे फर्स्ट शो की टिकट खरीद रहे हैं।

मूवी की रिलीज में अब भी दो दिन बाकी हैं, लेकिन उससे पहले ही सोमवार को फिल्म ने बिना ब्लॉक सीट्स 50 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर ली है। अब तक रामायण पार्ट 1 की कमाई कहां तक पहुंची, चलिए बताते हैं।

दीवाली पर बॉक्स ऑफिस रोशन करेगी रामायण नितेश तिवारी (Nitesh Tiwari Movie) के निर्देशन में बनी रामायण को विदेशों में समीक्षकों से बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिल रहा है और भारत में भी हर दिन फिल्म की एडवांस बुकिंग कमाई काफी अच्छी है। सैकनिल्क डॉट कॉम की रिपोर्ट्स के मुताबिक, रणबीर कपूर और यश स्टारर माइथोलॉजिकल मूवी की रविवार सुबह तक की कमाई 49 करोड़ तक की थी। सोमवार का पूरा दिन और मंगलवार का आधा दिन खत्म होने तक 59.24 करोड़ तक पहुंच चुकी है।

अगर इस कमाई में मेकर्स द्वारा ब्लॉक की गई सीटों की भी कमाई के आंकड़े को जोड़ दिया जाए, तो यह 74.77 करोड़ तक पहुंच चुकी हैं। अब भी मूवी को सिनेमाघरों में आने में दो दिन बाकी हैं। पांच भाषाओं में रिलीज होगी रामायण रामायण पार्ट की टिकट बिक्री की बात करें तो मूवी की चार दिनों के शो के लिए 18.97 लाख तक की टिकट बिक्री हो चुकी है। मूवी को नेशनल चेन में कुल 61,107 शोज मिले हैं। रामायण की कुल ऑक्यूपेंसी 14% की हुई है। फिल्म की एडवांस बुकिंग कमाई भारत में तो अच्छी चल ही रही है, लेकिन विदेशों में भी मूवी कलेक्शन का एक नया रिकॉर्ड कायम कर रही है।