    दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं Ram Charan और उपासना, जुड़वा बच्चों को देंगी जन्म

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Thu, 23 Oct 2025 07:49 PM (IST)

    साउथस्टार राम चरण (Ram Charan) दूसरी बार पिता बनने वाले हैं।उनकी पत्नी उपासना बहुत जल्द अपने दूसरे बच्चे को जन्म देंगी। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए फैंस के साथ गुड न्यूजदी और एक प्यारा सा वीडियो शेयर किया। ये उपासना की गोद भराई की रस्म थी।

    अपनी पत्नी उपासना के साथ राम चरण (फोटो- इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सुपरस्टार राम चरण और उपासना अपनी बेटी क्लिन कारा लगभग दो साल की हो गई हैं। अब एक्टर अपने दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी में हैं। जी हां, सही सुना आपने राम चरण की पत्नी उपासना फिर से मां बनने वाली हैं। इस जोड़े ने उपासना की गोद भराई की रस्म का एक खूबसूरत वीडियो जारी करके इसकी घोषणा की।

    शेयर किया गोद भराई का वीडियो

    फैंस के लिए ये खुशखबरी किसी सरप्राइज से कम नहीं है। गोद भराई की रस्म आमतौर पर सातवें महीने में की जाती है। उस हिसाब से उपासना नवंबर या दिसंबर में अपने अगले बच्चे को जन्म दे सकती हैं।

    वीडियो शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा,"यह दिवाली दोगुने जश्न, दोगुने प्यार और दोगुने आशीर्वाद के बारे में थी।" वीडियो के अंत में लिखा आता है - 'नई शुरुआत'

    एक बेटी के पिता हैं रामचरण

    राम चरण और उपासना ने 20 जून 2023 को हैदराबाद में अपनी पहली संतान, एक बेटी का स्वागत किया। बाद में उन्होंने अपनी बेटी के नामकरण समारोह की तस्वीरें शेयर करते हुए उसके नाम की घोषणा की। कपल ने बेटी का नाम प्यार से क्लिन कारा कोनिडेला (Klin Kaara Konidela.) रखा है। ललिता सहस्रनाम से लिया गया, यह नाम एक परिवर्तनकारी, शुद्धिकरण ऊर्जा का प्रतीक है जो आध्यात्मिक जागृति लाती है। हमारी बेटी के दादा-दादी को ढेर सारा प्यार।"

    राम चरण की आने वाली फिल्में

    वर्कफ्रंट की बात करें तो राम चरण आने वाले समय में पेड्डी में नजर आएंगे। राम चरण को आखिरी बार तेलुगु पॉलिटिकल एक्शन ड्रामा गेम चेंजर में देखा गया था, जो 10 जनवरी को रिलीज हुई थी। फिल्म में, उन्होंने डबल रोल निभाया था जिसमें उनके साथ कियारा आडवाणी और अंजलि नजर आई थीं।

