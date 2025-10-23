दूसरी बार पेरेंट्स बनने वाले हैं Ram Charan और उपासना, जुड़वा बच्चों को देंगी जन्म

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। साउथ सुपरस्टार राम चरण और उपासना अपनी बेटी क्लिन कारा लगभग दो साल की हो गई हैं। अब एक्टर अपने दूसरे बच्चे के स्वागत की तैयारी में हैं। जी हां, सही सुना आपने राम चरण की पत्नी उपासना फिर से मां बनने वाली हैं। इस जोड़े ने उपासना की गोद भराई की रस्म का एक खूबसूरत वीडियो जारी करके इसकी घोषणा की।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें