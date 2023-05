राम चरण ने दक्षिण कोरिया के राजदूत संग किया नाटू-नाटू का हुक स्टेप, जी20 शिखर सम्मेलन में जमाया रंग

नई दिल्ली, जेएनएन। राम चरण ने सोमवार, 22 मई को श्रीनगर में एसकेआईसीसी (शेर-ए-कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर) में जी 20 टूरिज्म वर्किंग ग्रुप की तीसरी बैठक के 'आर्थिक विकास और सांस्कृतिक संरक्षण के लिए फिल्म पर्यटन' के साइड इवेंट में भाग लिया। इससे पहले श्रीनगर एयरपोर्ट पर इन्हें स्पॉट किया गया था।

राम चरण ने मंच पर भारत में दक्षिण कोरियाई राजदूत चांग जे-बोक के साथ अपने ऑस्कर विनिंग सॉन्ग नाटू-नाटू पर ठुमके लगाए। उनका वीडियो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, एक्टर के फैन ने उन्हें 'ट्रू ग्लोबल स्टार' कहा है। राम चरण ने इस कार्यक्रम में फिल्म समीक्षक मयंक शेखर के साथ फिल्म टूरिज्म पर भी चर्चा की।

इस साल, फरवरी महीने में जब चांग जे-बोक और उनके स्टाफ ने लॉस एंजिल्स में 95 वें ऑस्कर में गाने से पहले नाटू-नाटू के लिए ग्लोबल इवेंट पर डांस करते हुए एक स्पेशल वीडियो बनाया था, जहां संगीतकार एमएम कीरावनी और गीतकार चंद्र बोस ने ऑस्कर अवॉर्ड हासिल किया था, बेस्ट ओरिजनल सॉन्ग के लिए।

Onstage performance of #NaatuNaatu song by actor #RamCharan and South Korea’s ambassador to India Jae Bok Chang. #G20Kashmir pic.twitter.com/rd5YrZ6UwF

इस साल की शुरुआत में 25 फरवरी को, भारत में कोरियाई दूतावास ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर अपने Naatu Naatu कवर को कैप्शन के साथ शेयर किया। उन्होंने लिखा- "Naatu Naatu RRR डांस कवर - भारत में कोरियाई दूतावास क्या आप Naatu को जानते हैं? हमें आपके साथ साझा करने में खुशी हो रही है कोरियाई दूतावास का नाटू नाटू डांस कवर।"

All the members of the Korean Embassy had such a wonderful time making the Naatu Naatu video. Thank you RRR!

𝐍𝐚𝐚𝐭𝐮 𝐍𝐚𝐚𝐭𝐮 𝐑𝐑𝐑 𝐃𝐚𝐧𝐜𝐞 𝐂𝐨𝐯𝐞𝐫 - 𝐊𝐨𝐫𝐞𝐚𝐧 𝐄𝐦𝐛𝐚𝐬𝐬𝐲 𝐢𝐧 𝐈𝐧𝐝𝐢𝐚

Do you know Naatu?

We are happy to share with you the Korean Embassy's Naatu Naatu dance cover. See the Korean Ambassador Chang Jae-bok along with the embassy staff Naatu Naatu!! pic.twitter.com/r2GQgN9fwC— Korean Embassy India (@RokEmbIndia) February 25, 2023