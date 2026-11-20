जागरण न्यूज नेटवर्क, मुंबई। किसी निगेटिव रोल को भी अगर सराहना मिले तो इसका मतलब होता है कि दर्शक उसे पसंद कर रहे हैं। फिल्म रामायणम् (Ramayana) में अभिनेत्री रकुल प्रीत सिंह (Rakul Preet Singh) ने सुर्पणखा का रोल निभाया है।

रकुल प्रीत के इस रोल की तुलना टेलीविजन पर अभिनेत्री उर्वशी ढोलकिया (Urvashi Dholakia) के निभाए पात्र कोमोलिका (कसौटी जिंदगी की) से हो रही है। उसके बैकग्राउंड म्यूजिक पर रकुल के सुर्पणखा वाले पात्र के वीडियोज एडिट करके इंटरनेट मीडिया पर चल रहे हैं।

ऑडियंस के रिएक्शन पर बोलीं रकुल इसे लेकर रकुल प्रीत कहती हैं, "मुझे वह मीम्स और वीडियोज पसंद आ रहे हैं। मुझे लगता है कि अब वक्त आ गया है कि आप बिना डरे हर तरह के रोल करें। जैसे विदेशी फिल्मों में होता है, वे कभी किसी फिल्म में पॉजिटिव रोल कर लेते हैं, किसी में निगेटिव। कभी हीरो, हीरोइन, कभी विलेन के रोल कर लेते हैं।"

रकुल ने आगे कहा, "हर पात्र को केवल उसी पात्र के हिसाब से देखा जाना चाहिए। कोई इमेज नहीं बनानी चाहिए। कलाकार को हमेशा कुछ नया करते रहना चाहिए। एक ही चीज कितनी बार करेंगे।" क्या 2028 से पहले आ सकती है रामायणम्? फिल्म रामायणम् 2 साल 2028 में रिलीज होगी। क्या इस फिल्म को उससे पहले लाने की कोई संभावनाएं हैं? इस पर वह कहती हैं कि जटायु और रावण के जिस सीन को लेकर सराहना हो रही है, केवल उसको डिजाइन करने में कई महीने लग गए थे। इसलिए इसके दूसरे पार्ट को जल्दी नहीं लाया जा सकता है।