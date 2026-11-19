एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। नितेश तिवारी निर्देशित रामायणम् (Ramayana) की इन दिनों खूब चर्चा हो रही है, खासकर फिल्म की कमाई को लेकर। दो हफ्तों में ही फिल्म ने बड़ी-बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों के लाइफटाइम कलेक्शन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है।

5 नवंबर को रामायणम् पार्ट 1 दुनियाभर में रिलीज हुई। दीवाली से पहले सिनेमाघरों में आई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर पहले ही हफ्ते 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा पार कर लिया था और अब यह फिल्म नए रिकॉर्ड्स बना रही है।

दो हफ्तों में 900 करोड़ रुपये के करीब पहुंची फिल्म ने 15वें दिन कितना कमाया है? जानिए फिल्म का हालिया आंकड़ा... रामायणम् पार्ट 1 का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन सैकनिल्क के अर्ली ट्रेड के मुताबिक, रामायणम् पार्ट 1 ने तीसरे गुरुवार को घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 15.80 करोड़ रुपये (शुरुआती आंकड़ा) कमा लिए हैं। फिल्म का ग्रॉस कलेक्शन 18.64 करोड़ रुपये के करीब है। एग्जेक्ट नंबर्स इससे ज्यादा हो सकते हैं।