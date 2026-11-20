एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। 2026 में हिंदी सिनेमा में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों 'धुरंधर: द रिवेंज' और 'रामायणम्' की खूब चर्चा हो रही है। फिल्म इंडस्ट्री में कई सेलेब्स ने इन दोनों ही फिल्मों पर अपने-अपने रिव्यू दिए हैं। वहीं अब प्रताप स्टार अमित साध ने दैनिक जागरण के साथ खास बातचीत में दोनों फिल्मों पर अपनी राय दी।

अमित साध ने किया 'रामायणम्' का रिव्यू अमित से जब पूछा गया कि इस साल की दो सबसे बड़ी फिल्मों धुरंधर और रामायणम् के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे। इस पर अमित ने जवाब देते हुए कहा, 'धुरंधर मैंने देख ली है और रामायणम् के बारे में मैं कहना चाहूंगा कि ये फिल्म नहीं है यार, ये फिल्म नहीं है ये हमारी कहानी है'।

हालांकि रामायण अभी सिनेमाघरों में चल रही है और इसी बीच अमित की प्रताप (Pratap) 20 नवंबर को रिलीज होने के लिए तैयार है। लेकिन इसके लेकर अमित को पर कोई प्रेशर नहीं है। 2026 में हुई धुरंधर और रामायणम् की चर्चा 2026 में धुरंधर (Dhurandhar) और रामायणम् (Ramayana) ने खूब चर्चा बटोरी है। जहां 'धुरंधर' एक फुल पैक्ड एक्शन फिल्म थी वहीं रामायणम् एक माइथोलॉजिकल फिल्म है। दोनों फिल्मों में बड़ी स्टारकास्ट, बड़ा बजट और बड़ा विजन रहा जो दर्शकों का दिल और बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचाने में सफल रहा।

किस बारे में है प्रताप? 'प्रताप' एक हिंदी एक्शन-ड्रामा थ्रिलर फिल्म है, जिसमें अमित साध ने IPS अधिकारी प्रताप रानाडे की भूमिका निभाई है। प्रताप मुंबई के एक जाने-माने एनकाउंटर स्पेशलिस्ट हैं, जो एक विवादित घटना के वायरल हो जाने के बाद जेल पहुंच जाते हैं।

जेल में बंद और जनता के भारी विरोध का सामना कर रहे प्रताप को एक सेंट्रल जेल में रखा जाता है, जहां की जेल अधीक्षक मीरा सेन (सीमा बिस्वास) बहुत सख्त हैं। प्रताप के बागी रवैये के कारण उसे एकांत कारावास (solitary confinement) में डाल दिया जाता है। यहां उसे अपने गुस्से, अतीत के कामों, खुद को समझने की प्रोसेस और परिवार, जिसमें उसकी पत्नी (ईशा देओल) और बेटा शामिल हैं के साथ बिगड़े रिश्तों का सामना करना पड़ता है।