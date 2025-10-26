Language
    Urvashi Rautela से अपनी तुलना पर भड़क गईं Rakhi Sawant, कहा- 'मैं उसकी तरह झूठ...'

    By Surabhi Shukla Edited By: Surabhi Shukla
    Updated: Sun, 26 Oct 2025 05:53 PM (IST)

    राखी सावंत (Rakhi Sawant) पिछले काफी समय से दुबई में थीं। हाल ही में वो मुंबई वापस आई हैं। एक्ट्रेस इन दिनों अपने नए गाने "जरूरत" को प्रमोट कर रही हैं जोकि एक रोमांटिक गाना है। इसे सैफ अली ने गाया और कंपोज किया है। वहीं आयुष ने इसके बोल लिखे हैं। इस गाने में राखी अभिनेता शबाज़ खान के साथ रोमांस करती नजर आ रही हैं।

    राखी सावंत और उर्वशी रौतेला (फोटो-इंस्टाग्राम)

    एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री राखी सावंत इन दिनों अपने लेटेस्ट गाने जरूरत" (Zaroorat) को प्रमोट कर रही हैं। एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान, वह अपने आभूषणों का प्रदर्शन करती नज़र आईं, जिनकी कीमत उन्होंने 70 करोड़ रुपये बताई। वहीं बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उनकी तुलना उर्वशी रौतेला से की जा रही थी। इस पर एक्ट्रेस ने खास नाराजगी जताई है।

    मैं झूठ नहीं बोलती - राखी

    कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए,राखी ने लहंगा-चोली, सुनहरे रंग का हेडपीस और चमकदार चांदी का हार पहना हुआ था। राखी ने दावा किया कि उनके हेडपीस की कीमत 50 करोड़ रुपये और हार की कीमत 20 करोड़ रुपये है। उन्होंने आगे कहा, "मैं उर्वशी रौतेला की तरह झूठ नहीं बोलती।"

    राखी को अच्छी नहीं लगी तुलना

    जब एक पैपराजी ने राखी से पूछा कि क्या उर्वशी रौतेला से उनका कोई कॉम्पटीशन है। इस पर राखी चिढ़ गई और कहा,"आपका क्या दिमाग घुटनों में है क्या? आप मेरी तुलना ब्रिटनी स्पीयर्स, जेनिफर लोपेज, शकीरा, पेरिस हिल्टन और किम कार्दशियन से करें। आपको घिसापिटा बस एक ही नाम मिल जाता है। मुझे पता है कि उनका गाना आबिदी दबीडी था, लेकिन यह दबीडी दबीडी बन गई।

    राखी के ऐसा बोलते ही पास की एक लाइट बंद हो जाती है। इस पर रिएक्ट करते हुए वो कहती हैं - इतना गंदा था क्या?

    जन्मदिन पर काटा था गोल्ड केक

    बता दें कि उर्वशी अक्सर सोशल मीडिया पर अपनी ज्वेलरी और महंगे कपड़ों का दिखावा करती रहती हैं। इसी साल जनवरी में अपनी फिल्म डाकू महाराज के प्रमोशनल इंटरव्यू के दौरान जब उनसे सवाल किया गया कि सैफ अली खान पर हुए हमले के बारे में वो क्या कहना चाहेंगी। इस पर अभिनेत्री अपनी हीरे की घड़ी दिखाने लगीं जिसके बाद उन्हें काफी ट्रोल किया गया। साल 2024 में अपने जन्मदिन पर उर्वशी को 24 कैरेट सोने का केक काटते हुए देखा गया था।

