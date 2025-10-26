Urvashi Rautela से अपनी तुलना पर भड़क गईं Rakhi Sawant, कहा- 'मैं उसकी तरह झूठ...'

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। अभिनेत्री राखी सावंत इन दिनों अपने लेटेस्ट गाने जरूरत" (Zaroorat) को प्रमोट कर रही हैं। एक प्रमोशनल इवेंट के दौरान, वह अपने आभूषणों का प्रदर्शन करती नज़र आईं, जिनकी कीमत उन्होंने 70 करोड़ रुपये बताई। वहीं बीते दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें उनकी तुलना उर्वशी रौतेला से की जा रही थी। इस पर एक्ट्रेस ने खास नाराजगी जताई है।

मैं झूठ नहीं बोलती - राखी कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए,राखी ने लहंगा-चोली, सुनहरे रंग का हेडपीस और चमकदार चांदी का हार पहना हुआ था। राखी ने दावा किया कि उनके हेडपीस की कीमत 50 करोड़ रुपये और हार की कीमत 20 करोड़ रुपये है। उन्होंने आगे कहा, "मैं उर्वशी रौतेला की तरह झूठ नहीं बोलती।"