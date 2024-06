Raavan ने पूरे किए 14 साल! Amitabh Bachchan ने बेटे की तारीफ में किया पोस्ट, फैंस बोले - बहू को भूल गए क्या?

बिग बी ने अभिषेक बच्चन की एक वीडियो शेयर की है जिसमें फिल्म उनके कुछ सीन्स उठाए गए हैं। ट्वीट करते हुए उन्होंने अभिषेक की परफॉर्मेंस की तुलना उनकी अन्य फिल्मों से करते हुए बिल्कुल अलग बताया और कहा कि इसे भुलाया नहीं जा सकता है। अमिताभ बच्चन ने पोस्ट में लिखा- 'अभिषेक, एक अविस्मरणीय और शानदार प्रदर्शन...आपकी अन्य फिल्मों से बहुत अलग और यही एक कलाकार का सच्चा मूल्य है। बहुत प्यार।'

Abhishek an unforgettable performance .. so different from all the others in other films of yours .. and that is the true value of an artist !! love ❤️ https://t.co/0tebluqr0D— Amitabh Bachchan (@SrBachchan) June 18, 2024