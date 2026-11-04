Ramayana का होगा बेड़ा पार, मिल गया 'पुष्पा' का साथ; रिलीज से पहले अल्लू अर्जुन का खास मैसेज

एंटरटेनमेंट डेस्क, नई दिल्ली। सिनेमाई गलियारे में इस वक्त फिल्म रामायणम् (Ramayana) को लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। फैंस के साथ-साथ सिनेमा जगत के तमाम फिल्मी सितारे भी रणबीर कपूर और यश की इस आगामी पौराणिक फिल्म का इंतजार बेसब्री से कर रहे हैं।

इस बीच पुष्पा फिल्म स्टार अल्लू अर्जुन (Allu Arjun) ने रामायणम् की रिलीज से पहले सोशल मीडिया पर एक खास मैसेज शेयर किया है। अभिनेता रामायणम् की पूरी टीम को बधाई दी है और स्पेशल नोट लिखा है। आइए जानते हैं कि उन्होंने क्या कहा है-

रामायणम् को मिला अल्लू अर्जुन का साथ निर्देशक नितेश तिवारी और निर्माता नमित मल्होत्रा की माइथोलॉजिकल फिल्म रामायणम् को 5 नवंबर दीवाली के फेस्टिव सीजन को मद्देनजर रखते हुए दुनियाभर के सिनेमाघरों में रिलीज किया जाना है। इससे पहले अल्लू अर्जुन ने रामायणम् की कास्ट एंड क्रूर को शुभकामनाएं देते हुए अपने ऑफिशियल एक्स हैंडल पर एक लेटेस्ट ट्वीट शेयर किया है और लिखा है-