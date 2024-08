Pushpa 2 के क्लाइमैक्स शूट से वायरल अल्लू अर्जुन का एक्शन वीडियो, पुष्पाराज के खौफ से थर-थर कांपे दुश्मन

सोशल मीडिया पर पुष्पा 2 द रूल (Pushpa 2 The Rule) के क्लाइमेक्स शूट को लेकर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। पुष्पा नाम के एक्स हैंडल से एक वीडियो शेयर किया है जिसमें अल्लू अर्जुन खूंखार अवतार में नजर आ रहे हैं। नीले रंग से रंगे, साड़ी और माला पहने रोंगटे खड़े कर देने वाले अवतार में पुष्पाराज दुश्मनों के छक्के छुड़ाते हुए नजर आ रहे हैं।

Shoot Update :#Pushpa2TheRule is currently shooting a spectacular action episode for the climax🔥🔥#Pushpa2TheRule Grand release worldwide on 6th DEC 2024.